Valentin Vacherot, tennista monegasco, si è distinto nel torneo di Acapulco grazie alla vittoria contro Gael Monfils, risultato che gli ha spalancato le porte dei quarti di finale. Al termine dell’incontro, Vacherot ha condiviso dichiarazioni che mettono in risalto il suo eccellente stato di forma e la sua notevole serenità in campo.

Una prestazione convincente ad Acapulco

Il successo contro Monfils è stato descritto da Vacherot come “una partita fantastica per me, migliore di quella giocata al primo turno. Era la mia prima volta sul Campo Centrale, e l’ambiente è sempre diverso, ma ho avuto l’opportunità di allenarmi qui un paio di volte.

Mi sono sentito molto bene fin dall’inizio, con movimenti fluidi e veloci. In questo momento, mi sento molto a mio agio nel colpire la palla e, fisicamente, sono in ottima forma”.

Nonostante un ritardo di oltre due ore rispetto all’orario previsto per l’ingresso in campo, Vacherot ha saputo mantenere la concentrazione: “Seguo sempre la stessa routine. È vero che abbiamo dovuto aspettare più di due ore, ma non è stato un problema. Ti siedi e cogli l’occasione per guardare il tennis. Ovviamente, non è la stessa cosa farlo alle tre del pomeriggio che alle undici di sera, ma è così. L’importante è che fossi pronto per l’inizio della partita”.

Rispetto per l’avversario e fiducia nel futuro

Riguardo a Monfils, Vacherot ha espresso profonda ammirazione: “Il ricordo che conserverò di Monfils è che era sempre combattivo.

Ci saranno state partite in cui non giocava bene, ma lui scivolava sempre, correva, saltava, colpiva sempre una palla in più. E nel tennis, a volte è proprio questo che conta. Non ho giocato molto con lui, perché non sono in campo da tanto tempo quanto lui, ma fin dal primo giorno è stato molto amichevole con me, mi saluta sempre e nutro grande rispetto per lui”.

La crescita di Vacherot

Il percorso di Valentin Vacherot nel circuito ATP continua a mostrare segnali di crescita, con risultati che testimoniano il suo impegno e la sua determinazione. Il torneo di Acapulco rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua carriera, confermando le sue qualità tecniche e mentali.