Tommaso Sala ha espresso il suo rammarico al termine della prova di combinata a squadre maschile di sci alpino a Milano‑Cortina 2026. L'atleta ha sottolineato le difficoltà incontrate nella parte iniziale della manche di slalom, ammettendo di non essere riuscito a creare la giusta velocità a causa di una neve definita "abbastanza aggressiva".

Il rammarico per il primo settore

"Me ne sono accorto subito dalla terza porta", ha dichiarato Sala, "ho cercato di imporre il mio ritmo tanto, infatti dalla decima‑quindicesima fino al traguardo ho fatto secondo me un’ottima run, essendo una pista con parecchio piano.

Contano però le medaglie e per tredici centesimi non ce l’abbiamo fatta". Un dettaglio tecnico, dunque, ha inciso sul risultato finale, impedendo di salire sul podio.

Il valore della collaborazione con Paris

Rivolgendosi al compagno di squadra Dominik Paris, Sala ha aggiunto: "Domme era contento perché ci abbiamo provato veramente tanto, nessun rimpianto da parte di entrambi. Era contento per me, per averci provato veramente tanto. Io sono contento e onorato di aver preso parte a questa competizione con lui". L'atleta ha poi enfatizzato l'importanza di gareggiare al fianco di Paris: "È stato un onore gareggiare con Domme, è un mostro sacro qui a Bormio e mi ha dato tanta tranquillità sin dalla discesa: nessuna pressione, ho fatto il mio".

Conclusione e prospettive

Nonostante il rammarico per il risultato sfumato per pochi centesimi, Sala ha mostrato serenità e gratitudine per l’esperienza condivisa con un campione come Paris. L'atleta ha sottolineato l'importanza del contesto e della collaborazione nella performance sportiva, guardando avanti con fiducia.

La performance di Paris e il clima di fiducia

Nella discesa valida per la combinata maschile a squadre, Dominik Paris si è classificato quinto. Paris ha espresso fiducia nei confronti di Sala, affermando: "Siamo in buona posizione, adesso io punto tutto su Tommaso Sala, lui è forte". Questo scambio conferma l'ottimo clima di fiducia e collaborazione tra i due atleti, fondamentale per affrontare le sfide future.