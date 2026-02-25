La terza giornata del Sei Nazioni 2026 ha offerto nuovi spunti di riflessione sulle posizioni delle squadre europee nel ranking mondiale di rugby. Le prestazioni delle nazionali coinvolte hanno avuto un impatto significativo sulle classifiche, determinando alcune variazioni rispetto alle settimane precedenti.

Irlanda e Scozia: aggiornamento sulle posizioni

L’Irlanda occupa attualmente la quinta posizione nel ranking mondiale, accumulando 86,81 punti. La Scozia si trova invece al decimo posto con 79,40 punti. Questi dati riflettono l’andamento delle prime tre giornate del torneo e evidenziano il percorso complesso che le due nazionali stanno affrontando nel contesto internazionale.

Italia e altre nazionali europee

L’Italia, autrice di un avvio sorprendente nel Sei Nazioni 2026, si posiziona al nono posto con 79,81 punti, superando temporaneamente la Scozia. Altre nazionali europee di rilievo, come l’Inghilterra e la Francia, mantengono posizioni di prestigio nella parte alta della classifica. Ai vertici mondiali restano salde le posizioni di Sudafrica e Nuova Zelanda.

Le variazioni nel ranking sono il risultato diretto delle prestazioni maturate nelle partite del Sei Nazioni. Questo torneo continua a influenzare la classifica globale, confermandosi come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di rugby.

Contesto e prospettive future

Il ranking mondiale di rugby è un sistema dinamico, soggetto a frequenti aggiornamenti in base ai risultati delle competizioni internazionali. Le prossime giornate del Sei Nazioni potrebbero portare ulteriori cambiamenti, rendendo la corsa alle posizioni di vertice ancora più avvincente e imprevedibile.