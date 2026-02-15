Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nell’inseguimento femminile di biathlon ad Anterselva, regalando all’Italia il primo titolo olimpico nella disciplina. Partita quinta dopo la sprint, la sappadina ha centrato lo zero al poligono e ha messo in scena una rimonta memorabile, culminata con una passerella d’onore nell’ultimo giro grazie al vantaggio accumulato sulle inseguitrici.

La gara si è decisa in particolare nell’ultimo passaggio: la norvegese Kirkeeide, entrata in piazzola con tredici secondi di vantaggio, ha commesso due errori e ha dovuto scontare due giri di penalità.

Vittozzi, invece, ha centrato tutti i bersagli e ha preso il largo verso l’apoteosi.

Le parole dell’atleta

Al termine della prova, Vittozzi ha espresso tutta la sua emozione: “Sicuramente l’anno scorso è stato difficile, davvero. Ho tirato fuori la grinta che ho, per essere qui e per sognare in grande. Sono riuscita a tirare fuori tutto quello che avevo, non ho mai smesso di crederci. Ed ora sono felice. Vincere davanti a questo pubblico è da un parte bellissimo, ma dall’altra mi sono detta di non lasciar calare l’attenzione altrimenti avrei rischiato di non arrivare in fondo, di fronte a tanto tifo”.

Contesto e significato della vittoria

La vittoria di Vittozzi assume un valore storico: è il primo oro olimpico italiano nel biathlon, ottenuto in una gara che ha esaltato la sua capacità di resistere alla pressione e di esprimere il meglio nei momenti decisivi.

La sua rimonta è stata resa possibile da una prestazione impeccabile al tiro e da una lucidità mentale fuori dal comune.

La sappadina ha dimostrato di aver superato le difficoltà della scorsa stagione, trasformando la sofferenza in determinazione. Il successo di oggi è il coronamento di un percorso di resilienza e ambizione, che l’ha portata a realizzare un sogno davanti al pubblico di casa.

Il percorso di rinascita

Vittozzi aveva già mostrato segnali di ripresa nelle gare precedenti: nella staffetta mista aveva contribuito all’argento dell’Italia con un’ultima frazione perfetta, dichiarando di essere “veramente contenta della mia gara, ero più agitata del solito” e di aver dato il massimo per salire sul podio.

Questa medaglia d’oro rappresenta dunque l’apice di una rinascita iniziata con fatica e determinazione, culminata in un trionfo che resterà nella storia del biathlon italiano.