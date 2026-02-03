Lindsey Vonn, protagonista attesa delle Olimpiadi invernali di Milano‑Cortina 2026, ha annunciato in conferenza stampa a Cortina d’Ampezzo di aver riportato la rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'infortunio è occorso a seguito di una caduta nella discesa libera di Crans‑Montana, ma la campionessa ha confermato la sua intenzione di gareggiare domenica.

Condizioni fisiche e decisione di gareggiare

La fuoriclasse statunitense ha spiegato le sue condizioni: “A Crans Montana ho completamente rotto il crociato sinistro.

Farò tutto quello che potrò per essere al cancelleto di partenza domenica a Cortina”. Ha aggiunto, con un velo di amarezza: “Ovviamente non è quello che volevo, ho lavorato molto, so quali erano le mie chance prima e quelle che sono adesso”. Ha concluso con una nota di speranza: “Oggi ho indossato gli sci e mi sono sentita stabile, in confidenza”.

Contesto dell’infortunio e ritorno

La caduta che ha causato il grave infortunio è avvenuta durante la discesa libera di Crans‑Montana, dove la Vonn è finita nelle reti di protezione. Nonostante la lesione, è riuscita a raggiungere il traguardo prima di essere trasportata via elicottero per i necessari accertamenti medici. La lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro è stata confermata, accompagnata da contusioni ossee e danni al menisco.

Prospettive future e determinazione

Dopo tre giorni di fisioterapia e consulti medici, Vonn è tornata sugli sci indossando un tutore. Ha dichiarato che il ginocchio “si sente stabile, si sente forte” e che è “fiduciosa” di poter partecipare alla competizione. “Farò tutto ciò che è in mio potere per essere al cancelletto di partenza”, ha affermato con determinazione. La discesa libera femminile è in programma domenica, ma sono previste anche le sue partecipazioni in super‑G e nella nuova combinata a squadre, a dimostrazione della sua volontà di non arrendersi di fronte alle avversità fisiche.