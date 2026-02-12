Lindsey Vonn, ricoverata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso dopo il terzo intervento chirurgico in pochi giorni, ha voluto esprimere il suo apprezzamento per la straordinaria impresa di Federica Brignone nel superG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Il messaggio di Vonn

Al termine della gara, seguita dalla sua stanza d’ospedale, Vonn ha pubblicato sui social una foto di Brignone esultante accompagnata dal messaggio: “Congratulazioni Federica! Che incredibile ritorno”.

Il post, condiviso su Twitter, recita: “Congrats Fede!!

What an incredible comeback!!”

Il contesto dell’impresa di Brignone

Federica Brignone, dopo un grave infortunio patito circa dieci mesi prima, è tornata in pista con determinazione e ha conquistato la medaglia d’oro nel superG femminile, centrando un rientro eccezionale.

Il significato del sostegno

Il messaggio di Vonn assume un significato particolare se si considera che la campionessa statunitense, a 41 anni, è ricoverata dopo una caduta nella discesa libera alle Olimpiadi, che ha reso necessario un terzo intervento chirurgico in pochi giorni. Nonostante le condizioni personali, ha voluto celebrare il successo dell’azzurra, riconoscendo il valore del suo ritorno.