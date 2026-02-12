Il futuro di Alpine nel FIA World Endurance Championship (WEC) dopo il 2026 è al centro di una fase di valutazione strategica. Lo storico marchio francese, attualmente impegnato nel campionato con due vetture A424, ha confermato la propria partecipazione per la stagione in corso. Tuttavia, non sono state diffuse comunicazioni ufficiali che sanciscano un’uscita dal campionato al termine del 2026.

Revisione del programma endurance

Nonostante la presenza confermata per l’annata sportiva corrente, indiscrezioni suggeriscono che il programma endurance di Alpine potrebbe essere oggetto di una revisione strategica da parte del Gruppo Renault, proprietario del marchio.

Al momento, non sono stati divulgati dettagli specifici in merito alle decisioni future che potrebbero riguardare la partecipazione al WEC.

Formazione piloti e staff tecnico

Per quanto concerne la formazione piloti e lo staff tecnico, non sono state annunciate modifiche sostanziali per la stagione in corso. Eventuali cambiamenti previsti per il 2026 o per le stagioni successive rimangono, al momento, non confermati da comunicati ufficiali del team.

Dichiarazioni aziendali e prospettive

Non risultano dichiarazioni pubbliche recenti da parte dell’amministratore delegato Philippe Krief o di altri dirigenti Alpine che confermino una possibile uscita dal WEC dopo il 2026. Il marchio prosegue nell'analisi delle proprie strategie nel motorsport, in un'ottica di allineamento con le esigenze di mercato e le prospettive di crescita del gruppo.

Incertezza sulle prossime stagioni

Il futuro di Alpine nel WEC permane, dunque, in una condizione di incertezza, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali che possano fornire chiarimenti definitivi sulle intenzioni del marchio per le prossime stagioni. Al momento, ogni ipotesi relativa a un’uscita dal campionato al termine del 2026 non trova riscontro in fonti ufficiali accessibili.