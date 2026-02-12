Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha raggiunto Federica Brignone al termine della gara di Super-G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L’incontro ha dato vita a un breve ma significativo scambio di battute che ha catturato l’attenzione del pubblico presente.

Il momento della congratulazione

Il Capo dello Stato, visibilmente partecipe con il giaccone della Nazionale, ha raggiunto la campionessa olimpica nel post-gara. Rivolgendosi a Brignone, Mattarella ha pronunciato parole di sincero apprezzamento: “Complimenti, ci contavo”.

La risposta della campionessa, con un sorriso che ne sottolineava l’emozione, è stata: “Io non così tanto”. Il Presidente ha poi aggiunto: “Bravissima, è stata una gara indimenticabile”, sigillando un momento di grande sportività e vicinanza.

Contesto e accompagnatori

Al fianco del Presidente Mattarella, in tribuna, erano presenti figure istituzionali di rilievo: il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio e il Presidente della FISI Flavio Roda. Dopo l’intenso momento con Brignone, Mattarella si è recato a Casa Italia, dove ha incontrato anche Stefania Constantini e Amos Mosaner, protagonisti nel curling.

La spontaneità di un incontro

La scena è stata confermata da diverse cronache, che ne hanno sottolineato la spontaneità e il calore. Secondo quanto riportato, Mattarella ha stretto la mano a Brignone con le stesse parole di incoraggiamento, ricevendo la sua spiritosa replica in un clima di festa a Cortina. Altri resoconti evidenziano come il Presidente, sceso sulla pista, abbia abbracciato la campionessa, scherzando con lei e ricevendo un caloroso benvenuto dal pubblico con applausi e cori.

Questi dettagli contribuiscono a delineare la profonda emozione del momento, evidenziando il valore simbolico della vittoria di Federica Brignone e il ruolo di Sergio Mattarella come figura unificante e partecipe nel contesto delle Olimpiadi, capace di trasmettere vicinanza e sostegno agli atleti italiani.