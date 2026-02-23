Heart of Racing Team ha ufficializzato la composizione dei propri equipaggi per la classe LMGT3 del FIA World Endurance Championship 2026. Il team anglo-americano schiererà due Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO.
Composizione degli equipaggi
Sulla vettura numero 27, alla guida ci saranno Ian James, proprietario del team, Zacharie Robichon e il pilota italiano Mattia Drudi, ex vincitore della 24 Ore di Spa-Francorchamps. Drudi torna nel Mondiale endurance affiancando il suo programma nel GT World Challenge Europe.
La vettura numero 23 vedrà invece il debutto di Gray Newell, affiancato dal ritorno di Eduardo “Dudu” Barrichello, figlio dell’ex pilota di Formula 1 Rubens, e da Jonny Adam, già vincitore della 24 Ore di Le Mans in classe GT.
Contesto della stagione 2026
La stagione 2026 del WEC si preannuncia competitiva, con un totale di 35 vetture al via. Diciassette saranno impegnate nella classe Hypercar e diciotto nella LMGT3. Tra le novità della classe regina, si segnala l'ingresso di Genesis Magma Racing che prenderà il posto di Porsche.
Nella classe LMGT3, la presenza di Heart of Racing con due Aston Martin conferma la competitività del marchio britannico nella categoria. Il team gestirà direttamente le due Vantage GT3, subentrando a Racing Spirit of Léman.
Dettagli sulla classe LMGT3
La classe LMGT3 del WEC 2026 vedrà la partecipazione di diciotto vetture, rappresentanti nove costruttori. Oltre alle Aston Martin di Heart of Racing, sarà presente anche il campione DTM Ayhancan Güven, che guiderà una delle Porsche 911 GT3 R schierate da Manthey Racing.