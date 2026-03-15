Grande paura nel finale di Napoli-Lecce, quando l’esterno giallorosso Lameck Banda si è improvvisamente accasciato a terra facendo temere il peggio. L’episodio è avvenuto all’87° minuto della gara disputata allo stadio Diego Armando Maradona, con il Napoli avanti nel punteggio.

Banda si trovava vicino alla linea laterale quando si è fermato all’improvviso, portandosi la mano al petto prima di accasciarsi sul terreno di gioco. La scena ha subito allarmato compagni, avversari e panchine. A richiamare immediatamente l’attenzione dei soccorsi è stato anche l’allenatore del Napoli, che ha segnalato la situazione allo staff medico.

In pochi secondi i sanitari sono entrati in campo per prestare assistenza al calciatore del Lecce, mentre lo stadio è piombato in un silenzio carico di tensione.

Per alcuni istanti la preoccupazione è stata forte, con i compagni di squadra visibilmente scossi e l’arbitro che ha fermato il gioco per consentire l’intervento dei medici. Dopo le prime cure sul campo, Banda ha dato segnali rassicuranti riprendendosi e venendo poi accompagnato fuori dal terreno di gioco. Il pubblico del Maradona ha applaudito il calciatore mentre veniva portato verso l’ambulanza per ulteriori accertamenti.

Secondo le prime informazioni arrivate dallo staff del Lecce, il malore sarebbe stato provocato da una forte botta al petto subita pochi istanti prima dell’episodio.

Per precauzione il giocatore è stato comunque trasferito in ospedale per gli esami di controllo, ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

L’episodio ha inevitabilmente segnato il finale della partita, vinta dal Napoli per 2-1, ma l’attenzione di tutti si è subito spostata sulle condizioni del giocatore giallorosso. Fortunatamente, dopo i primi momenti di grande apprensione, le notizie arrivate nelle ore successive hanno rassicurato ambiente e tifosi.

Il comunicato del Lecce

Ieri il Lecce aveva cominicato che il calciatore era sotto osservazione all'ospedale Cardarelli di Napoli. Poco fa il nuovo comunicato: "Il calciatore Lameck Banda è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Cardarelli dopo una serie di accertamenti che hanno dato esito negativo."