La domenica appena trascorsa ha rappresentato un momento di grande festa per lo sport italiano, con due trionfi di risonanza internazionale. In mattinata, nel lontano scenario di Shanghai, il giovane Kimi Antonelli ha scritto una pagina importante della sua carriera, conquistando la sua prima vittoria nel Mondiale di Formula 1. Il diciannovenne pilota si è imposto nel Gran Premio della Cina, secondo appuntamento della stagione 2026, mostrando sul podio emozione e soddisfazione per un risultato enorme, frutto di velocità e ampi margini di miglioramento.

La giornata trionfale per l'Italia è proseguita in serata, grazie all'impresa di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Indian Wells. Sul cemento californiano, il tennista altoatesino ha sconfitto in una finale molto combattuta il russo Daniil Medvedev, aggiudicandosi per la prima volta il prestigioso torneo. Con questa vittoria, Sinner ha completato la serie di successi nei principali eventi sul cemento, un'impresa riuscita nella storia solo a leggende come Roger Federer e Novak Djokovic, ma concretizzata da Sinner in maniera decisamente precoce.

Al termine della partita, Jannik Sinner ha voluto omaggiare il connazionale Kimi Antonelli con un gesto significativo: ha scritto con il pennarello sulla telecamera la dedica “Grande Kimi”.

Successivamente, durante la cerimonia di premiazione, Sinner ha ribadito il suo apprezzamento: “Sono un grande fan di F1, è stata una giornata speciale per l’Italia. È fantastico avere un italiano molto giovane, Kimi, che riporta l’Italia in cima. Grazie Kimi. Grazie Formula 1”.

Un legame di amicizia e rispetto tra due giovani campioni

Il gesto di Sinner ha evidenziato il profondo rapporto di stima e amicizia che unisce i due giovani atleti, entrambi protagonisti e simboli di una nuova generazione di campioni italiani capaci di eccellere ai massimi livelli mondiali. Nelle ore successive al trionfo di Sinner, Kimi Antonelli ha risposto pubblicamente, lasciando un commento sul post Instagram del tennista: “Immenso”, accompagnato da una serie di emoticon che esprimevano entusiasmo e rispetto.

Questo scambio di dediche e riconoscimenti reciproci testimonia la vicinanza e il sostegno tra i due, destinati a fare ulteriormente la storia dello sport tricolore.

Le dichiarazioni di Sinner dopo il trionfo

In conferenza stampa, Jannik Sinner ha espresso la sua immensa soddisfazione per aver conquistato tutti i Masters 1000 su cemento, definendo il risultato “una sensazione incredibile e un risultato fantastico”. Ha sottolineato la durezza della finale contro Medvedev e l’importanza cruciale della preparazione meticolosa svolta nei giorni precedenti il torneo. Sinner ha poi aggiunto: “Sono molto contento e continuo a ottenere grandi risultati. Questo successo significa molto per me. Ora mi riposerò un po’ perché non c’è molto tempo tra qui e Miami, dove ci sarà un altro torneo importante”.

Il tennista ha inoltre elogiato il livello di gioco mostrato da Medvedev e ha spiegato come la preparazione fisica sia stata fondamentale per affrontare al meglio le condizioni climatiche calde e senza umidità di Indian Wells. Guardando al futuro, Sinner ha dichiarato di essere pienamente concentrato sul prossimo appuntamento di Miami, con l'obiettivo di mantenere l'ottimo ritmo acquisito in questa fase della stagione, prima del passaggio alla terra battuta.