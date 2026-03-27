Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha ufficialmente confermato, durante la tappa friulana del progetto "Sport in Regione", l'esistenza di interlocuzioni avanzate per un possibile trasferimento del titolo sportivo di basket a Roma. Questa operazione, che riguarderebbe la stagione 2026-2027 di Serie A, coinvolge attivamente sia Cremona che Trieste, aprendo scenari significativi per il panorama cestistico nazionale.

Le dichiarazioni del Ministro Abodi e le preoccupazioni per Trieste

Nel corso del suo intervento, il ministro Abodi ha dichiarato di aver avuto il piacere di ascoltare la proposta avanzata da Paul Matiasic, richiedendo tutte le informazioni necessarie.

Parallelamente, ha preso in considerazione un'altra candidatura proveniente da Cremona. Nonostante la chiara volontà di stabilire il titolo sportivo nella capitale, Abodi ha espresso una forte preoccupazione, sottolineando l'importanza di preservare le radici storiche e la tradizione del basket a Trieste. Questa affermazione riflette la sensibilità verso il patrimonio sportivo locale, un aspetto cruciale in decisioni di tale portata.

Il quadro generale e i prossimi passaggi decisionali

Il riferimento a Paul Matiasic si inserisce nel contesto della proposta romana presentata da Trieste. Tale iniziativa include l'interessamento di NBA Europe e di Tilman Fertitta, noto proprietario degli Houston Rockets e attuale ambasciatore americano in Italia e a San Marino.

Il ministro Abodi ha chiarito che la decisione finale in merito al trasferimento dei titoli spetterà esclusivamente alla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) e alla Lega. Ha inoltre ribadito con forza l'importanza della tradizione come fattore determinante nella scelta. Abodi ha infine auspicato che il mondo del basket possa autoregolamentarsi in maniera più efficace sul delicato tema dei trasferimenti dei titoli sportivi, auspicando una maggiore sensibilità e un ruolo più incisivo da parte del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

Dettagli sulle trattative e le reazioni

Il presidente della Pallacanestro Trieste, Paul Matiasic, ha incontrato nelle scorse settimane il ministro Abodi e l'ambasciatore americano Tillman Fertitta.

L'oggetto di questi incontri è stato il possibile trasferimento della società a Roma, un'ipotesi che potrebbe concretizzarsi già a partire dalla prossima stagione. Questa eventualità ha generato forti reazioni e una profonda preoccupazione tra i tifosi triestini, i quali temono la perdita dell'identità storica del club. La prospettiva di un cambiamento così radicale solleva interrogativi sul futuro del basket nella città giuliana e sull'impatto che una tale operazione potrebbe avere sul legame tra la squadra e la sua comunità di appassionati.