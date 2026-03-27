E' bastato il primo arrivo in salita della Volta Catalunya, quello che oggi ha portato a Coll de Pal, per far emergere la schiacciante superiorità di Jonas Vingegaard su tutti i rivali. Dopo una bella fuga di Giulio Ciccone, ormai pienamente entrato nella parte del cacciatore di tappe e non più dell'uomo classifica, e i primi attacchi sulla salita finale, Vingegaard è entrato in azione e ha piegato rapidamente la resistenza degli avversari, involandosi verso la vittoria e la maglia di leader. Evenepoel ha dovuto incassare un altro flop in montagna, da aggiungere a quelli rimediati allo UAE Tour, ma anche Almeida e Onley hanno pagato distacchi pesanti.

Volta a Catalunya 2026'da kraliçe etabı en büyük favori Jonas Vingegaard kazandı!



Danimarkalı yıldız, Gall'in 51 saniye önünde etap galibiyetine uzanırken genel klasmanda da aynı rakibinin 57 saniye önünde liderlik koltuğuna oturdu. #VoltaCatalunya105 pic.twitter.com/yDqHKFVzAw — Pro Peloton (@propelotontr) March 27, 2026

Ciccone e Piganzoli in fuga

Alla sua quinta tappa, la Volta Catalunya ha finalmente cambiato scenario e portato il gruppo al confronto con le grandi salite. Il percorso ha proposto quattro salite di prima e seconda categoria e poi l'arrivo in quota a Coll de Pal, 16 km al 7% di media. Nella prima parte della corsa si è formata una fuga da cui si sono poi avvantaggiati tre corridori di grande qualità, Giulio Ciccone, Marc Soler e Davide Piganzoli.

La RedBull ha guidato a lungo il gruppo, che si è spezzato scendendo alla Collada Sobirana, anche a causa di una caduta che ha coinvolto anche Almeida, McNulty e Pidcock. I due UAE sono riusciti a rientrare, mentre Pidcock è rimasto irrimediabilmente attardato.

All'inizio della salita finale di Coll de Pal, Giulio Ciccone ha rotto gli indugi andandosene da solo, con il gruppo ormai a un minuto di ritardo. La situazione si è accesa verso metà salita con i primi scatti di Landa, poi di Gall, Lipowitz e Lenny Martinez.

Vingegaard, uno scatto e poi l'assolo

Vingegaard ha messo davanti al gruppo Kuss e poi è entrato in azione personalmente a sette chilometri dall'arrivo. La supremazia del danese è subito emersa in maniera schiacciante.

Evenepoel gli è stato a ruota per qualche centinaio di metri, poi è stato costretto a cedere sulla pressione continua di Vingegaard, che in breve si è involato andando a riprendere e staccare sia il gruppo Lipowitz che Ciccone. Il campione della Visma ha fatto un solo scatto iniziale, poi ha insistito con un ritmo forte e regolare che ha mandato tutti fuori giri. La seconda metà della salita è stata un'esibizione di Vingegaard, salito con apparente facilità e vantaggi sempre più ampi.

Alla fine, il danese ha conquistato la vittoria con 50'' su Gall, un minuto su Lenny Martinez, Lipowitz e Paret-Peintre, mentre Evenepoel ha incassato un pesante ritardo di 1'40''. Anche Almeida, condizionato dalla caduta in discesa, ha faticato molto sulla salita finale ed ha chiuso a due minuti, e ancora peggio, a due e mezzo, è andato un altro atteso protagonista, Oscar Onley.

La classifica generale della Volta Catalunya è già nelle mani di Jonas Vingegaard. Il danese comanda con 57'' su Gall, 1'09'' su Martinez, 1'13'' su Lipowitz, 1'15'' su Paret-Peintre e 1'38'' su Evenepoel.