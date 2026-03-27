Maximo Quiles ha siglato il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti di Moto3 2026, svoltosi sul suggestivo tracciato del Circuit of the Americas (COTA). La sessione ha evidenziato la supremazia dello spagnolo del team Aspar, che si conferma il pilota da battere anche ad Austin, mentre i piloti italiani hanno mostrato significativi progressi in vista delle prossime fasi del weekend.

Quiles, alla guida della sua KTM CFMoto Aspar, ha fermato il cronometro su un impressionante 2:13.757. Alle sue spalle, a soli 172 millesimi, si è piazzato un solido Guido Pini (Honda Leopard).

La terza posizione è stata conquistata da Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) con un distacco di 445 millesimi, seguito da Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) in quarta piazza a 536 millesimi. La top five è stata completata dall’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) a 552 millesimi dal leader. A seguire, Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) si è classificato sesto, l’australiano Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) settimo, il finlandese Rico Salmela (Red Bull KTM Tech3) ottavo, l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) nono e l’irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) ha chiuso la top ten. Il nostro Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) ha concluso la sessione in ventiduesima posizione, a 1.479 secondi da Quiles.

Le prossime sfide al COTA

La classe leggera si prepara ora ad affrontare le sessioni cruciali del weekend texano. La seconda sessione di prove libere è in programma alle ore 14:40 italiane (corrispondenti alle 08:40 locali in Texas), un momento fondamentale per affinare il setup in vista delle qualifiche. Dalle ore 18:45 italiane, infatti, scatteranno le qualifiche, che determineranno lo schieramento di partenza per la gara di domenica. L’attenzione rimane focalizzata su Quiles, che ha dimostrato una notevole costanza e velocità, ma anche sui talenti italiani come Pini e Bertelle, apparsi in netta crescita rispetto alle precedenti uscite stagionali.

Il Circuito delle Americhe: sfide e precedenti

Il Circuit of the Americas è ormai una tappa fissa e apprezzata del Motomondiale, ospitando regolarmente tutte e tre le classi principali. L’edizione precedente della Moto3 ha visto la vittoria di José Antonio Rueda, con Joel Kelso e Matteo Bertelle a completare il podio. Le condizioni meteo spesso variabili e le peculiarità tecniche del tracciato rendono le sessioni di prove e qualifiche particolarmente imprevedibili e combattute, come confermato anche quest’anno dai distacchi minimi che separano i primi dieci piloti in classifica.

La battaglia per la pole position e per la vittoria finale si preannuncia dunque estremamente aperta. Se da un lato Maximo Quiles parte con i favori del pronostico, dovrà comunque difendersi dalla forte concorrenza di un nutrito gruppo di giovani talenti, tra cui spiccano anche i piloti italiani, determinati a recitare un ruolo da protagonisti assoluti nel weekend texano.