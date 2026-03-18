Nel prossimo fine settimana, il mondo del salto con gli sci si prepara a vivere uno dei suoi appuntamenti più spettacolari a Vikersund, in Norvegia. Tra i protagonisti inaspettati ci sarà Andrea Campregher, ex atleta azzurro di ventiquattro anni, che dopo aver interrotto l'attività agonistica al termine della stagione 2024-25 per la mancanza di fondi, tornerà in pista come apripista sul celebre trampolino norvegese. La sua presenza è un motivo di grande interesse per il movimento italiano, poiché Campregher avrà l'opportunità di tentare di superare il record italiano di volo, attualmente fissato a 234,0 metri e detenuto da Alex Insam.

Il Vikersundbakken, teatro dell'evento, è uno dei due impianti più imponenti del circuito, insieme a Planica, dove ogni anno si registrano i salti più lunghi della stagione. In questo contesto di ricerca del limite, Campregher, pur non essendo più un atleta in attività ufficiale, si cimenterà nel ruolo di forejumper, mantenendo viva la sua profonda passione per la disciplina e la costante ricerca di nuovi traguardi personali. L'ex saltatore, che oggi fa parte dello staff tecnico della squadra cinese di combinata nordica come esperto di materiali, si è mantenuto in forma proprio in vista di questa sfida, consapevole che per battere il primato italiano saranno necessarie condizioni ideali e una grande determinazione.

La sfida del record italiano

Campregher, originario del Veneto e residente in Trentino, aveva annunciato pubblicamente il suo ritiro dall'agonismo a causa della mancanza di sponsor e finanziamenti. Nonostante questa scelta, ha continuato a operare attivamente nel mondo del salto con gli sci, specializzandosi e mantenendo una preparazione fisica adeguata per partecipare ad almeno una delle tappe finali della Coppa del Mondo nel ruolo di apripista. A Vikersund, avrà l'occasione di tentare un salto che superi i 234,0 metri, la misura raggiunta da Alex Insam a Planica lo scorso anno. Nell'ambiente della disciplina si sottolinea che "quando si parla di volo con gli sci, vale tutto. D’altronde, se si ha il fegato e la possibilità di presentarsi in stanga di partenza, si viene automaticamente tenuti in considerazione per qualsiasi record o primato".

Le sue qualità, come il grande coraggio e la spiccata sensibilità in fase di volo, già dimostrate in passato, potrebbero permettergli di avvicinarsi o addirittura superare il primato nazionale. La partecipazione di Campregher come apripista a Vikersund rappresenta, quindi, un momento significativo per il salto con gli sci italiano, che potrà contare su un protagonista d'eccezione anche al di fuori del circuito agonistico ufficiale.

Il percorso di Andrea Campregher

Il percorso sportivo di Andrea Campregher è stato caratterizzato da risultati di rilievo, in particolare nella stagione 2023/24, quando ottenne piazzamenti a punti in Coppa del Mondo e realizzò salti di alto livello. Successivamente, in un inverno in cui ebbe meno opportunità nel massimo circuito, decise per il ritiro.

L'annuncio pubblico della sua decisione avvenne con il messaggio: "Dopo averci pensato a lungo ho deciso di mettere via la penna, è stato bello scrivere il mio nome su alcuni capitoli di questo sport, ma ora è tempo di nuove avventure. Grazie a me stesso per tutto quello che ho raggiunto". Questa conclusione di carriera ha ulteriormente ridotto il bacino di atleti italiani di alto livello in vista dei prossimi appuntamenti olimpici. Il movimento italiano, che attualmente conta su Alex Insam e Francesco Cecon, attende anche il possibile rientro di Giovanni Bresadola per mantenere la propria competitività internazionale.

La presenza di Campregher a Vikersund, seppur nel ruolo di apripista, è una chiara testimonianza della passione e della dedizione che animano gli atleti di questa disciplina, dove il confine tra attività ufficiale e partecipazione straordinaria spesso si assottiglia.

Nei prossimi giorni, gli appassionati italiani avranno dunque un motivo in più per seguire con attenzione le evoluzioni sul trampolino norvegese, con la speranza di assistere a un nuovo primato tricolore.