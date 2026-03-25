In una recente puntata di Beach Zone, Sofia Arcaini ha condiviso la sua esperienza di ritorno al beach volley dopo un anno di inattività. L'atleta ha ripercorso il difficile percorso di rientro, evidenziando la determinazione che l'ha guidata. Intervistata in studio da Simona Bastiani e Cindy Fezzi, Arcaini si è raccontata “senza filtri”, illustrando le sfide superate e la sua volontà di tornare in campo più forte di prima.

Il lungo stop e la ripartenza

Sofia Arcaini ha dettagliato il suo periodo di stop, durato un anno, un periodo significativo caratterizzato da sfide sia personali che sportive.

Con grande sincerità, ha narrato il suo percorso di recupero, sottolineando la determinazione che l'ha spinta a superare ogni ostacolo e a rientrare in campo con rinnovata energia.

La nuova coppia con Eleonora Annibalini

Durante l'intervista, Sofia Arcaini ha annunciato il suo nuovo progetto in coppia con Eleonora Annibalini. L'obiettivo dichiarato è chiaro: vincere una tappa del Campionato Italiano di Beach Volley. La neo-formata coppia intende costruire un percorso solido e competitivo, per affermarsi nel panorama nazionale del beach volley.

Il racconto di Arcaini è autentico, emozionante e motivante, offrendo uno sguardo sincero sul suo ritorno alla competizione e sulle sue future ambizioni nel mondo del beach volley.

Il profilo di Eleonora Annibalini

Eleonora Annibalini è una giocatrice già attiva nel circuito del beach volley italiano, con risultati significativi in passato. La sua esperienza e il recente sodalizio con Sofia Arcaini rappresentano un elemento di interesse per il prossimo Campionato Italiano, dove entrambe cercheranno di emergere con la nuova coppia.