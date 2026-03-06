L’EA7 Milano ha superato il Barcellona per 87‑84, mantenendo vive le speranze di qualificazione alla post‑season. La squadra di coach Poeta ha dominato per gran parte dell’incontro, toccando un vantaggio massimo di 27 punti, prima di subire un finale di grande tensione. La vittoria è arrivata all’Allianz Cloud, in una serata che ha visto l’Olimpia rendere omaggio alla memoria di Nene Vianello, scomparso il giorno precedente.

Una partita a due volti

Milano ha condotto sin dall’inizio, arrivando a un +27 (78‑51) grazie a una prestazione corale e intensa.

Sei giocatori sono andati in doppia cifra, con LeDay top scorer a quota 16 punti. Tuttavia, nel quarto periodo la squadra ha perso ritmo e concentrazione, concedendo un parziale di 33‑9 che ha riportato il Barcellona pericolosamente in partita.

Il finale al cardiopalma

Il Barcellona ha sfiorato il pareggio con una tripla da venti metri di Shengelia a due secondi dalla sirena, ma il tentativo non è andato a buon fine. Milano ha resistito e ha chiuso sull’87‑84, consolidando un record di 15 vittorie e 15 sconfitte e avvicinandosi alla zona play‑in, ora distante una sola vittoria. Lo scontro diretto contro Monaco è fissato per il 24 marzo alle 19 a Montecarlo.

La vittoria e le prospettive future

Milano ha rischiato una clamorosa beffa dopo aver sprecato un vantaggio così ampio, ma è riuscita comunque a vincere e a tenere vive le speranze di post‑season.

Il Barcellona, invece, ha incassato la sesta sconfitta consecutiva in Eurolega, mentre l’Olimpia ha ribaltato anche la differenza canestri nello scontro diretto, un fattore potenzialmente decisivo per la classifica finale.