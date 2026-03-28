Il sabato della Coppa del Mondo 2025-2026 di sciabola femminile aTashkent, Uzbekistan, si è concluso senza atlete italiane nei quarti di finale. Nonostante ciò, Michela Battiston e Giulia Arpino hanno sfiorato la top otto.

Le prove individuali

Michela Battiston, dell'Aeronautica Militare, ha superato la giapponese Sano (15-12) e la bulgara Neikova (15-4). Il suo percorso si è fermato agli ottavi di finale, cedendo alla russa Anastasiya Shorokhova (15-11) e mancando l'accesso ai quarti.

Anche Giulia Arpino ha mostrato una prova positiva. Ottenuto il pass nelle qualificazioni con una vittoria sull'americana Sullivan (15-9), ha vinto il derby italiano contro Chiara Mormile all'ultima stoccata.

La sua corsa è stata interrotta dalla sudcoreana Jiyeon Seo (15-5).

Altri risultati e la prova a squadre

Tra le altre italiane, Martina Criscio (19°), Manuela Spica (29°), Carlotta Fusetti (30°), Chiara Mormile (31°), Mariella Viale (44°), Eloisa Passaro (58°) e Rebecca Gargano (63°) hanno completato la classifica. La gara individuale è stata vinta dalla neutrale Alina Mikhailova (15-6 sulla bulgara Iyeva), con Palina Kaspiarovich e Xueyi Rao terze.

L'attenzione si sposta ora sulla domenica 29 marzo, quando la Coppa del Mondo si concluderà con la prova a squadre. L'Italia schiererà Michela Battiston, Mariella Viale, Manuela Spica e Claudia Rotili, puntando a un risultato di prestigio.

Il contesto della tappa di Tashkent

La tappa di Tashkent (27-29 marzo 2026) è un appuntamento chiave nel calendario della Coppa del Mondo di sciabola femminile. L'evento include prove individuali e a squadre; le azzurre hanno gareggiato nel sabato, in vista della sfida collettiva della domenica.