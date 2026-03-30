Matteo Berrettini si prepara a fare il suo esordio sulla terra rossa di Marrakech, tornando protagonista nel circuito ATP. Il tennista romano parteciperà all'ATP 250 Grand Prix Hassan II, dopo l'eliminazione al terzo turno del Masters 1000 di Miami per mano di Valentin Vacherot. Il suo primo avversario sarà il peruviano Ignacio Buse, in un match che si preannuncia interessante e che rappresenterà il terzo incontro sul campo centrale, con inizio previsto dalle ore 12:00 di martedì 31 marzo.

L'appuntamento in Marocco segna l'inizio della stagione europea sulla terra battuta, con il torneo che si svolgerà dal 30 marzo al 5 aprile.

Berrettini, attualmente numero 85 del ranking ATP e già vincitore a Marrakech nel 2024, è stato inserito nell’ultimo quarto di tabellone, quello presidiato da Tallon Griekspoor. Il suo avversario, Ignacio Buse, è la testa di serie numero 7 del torneo e occupa la posizione 59 della classifica mondiale. I due si sono già affrontati quest'anno a Rio de Janeiro, dove il sudamericano ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 6-3. Per l'azzurro, questa sfida rappresenta un'opportunità per cercare la rivincita e dare una svolta a una stagione finora caratterizzata da sei vittorie e cinque sconfitte, oltre che da problemi fisici che lo hanno costretto a saltare gli Australian Open a gennaio.

Il programma del torneo e le sfide di Berrettini

La giornata di martedì 31 marzo vedrà il match tra Berrettini e Buse come terzo incontro sul campo centrale. Il programma inizierà alle ore 12:00 con la sfida tra Federico Cinà e Alexandre Muller, seguita dall'incontro tra Mattia Bellucci e Reda Bennani. In caso di vittoria, Berrettini affronterà al turno successivo l'argentino Camilo Ugo Carabelli o un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il torneo di Marrakech si configura come un importante banco di prova per il tennista romano, che mira a ritrovare continuità e fiducia dopo un avvio di stagione complesso.

Il Grand Prix Hassan II di Marrakech apre ufficialmente la stagione europea sulla terra rossa, rappresentando una tappa cruciale per molti atleti in cerca di punti e morale in vista dei prossimi impegni.

Berrettini, che ha già trionfato qui nel 2024, punta a ritrovare la sua migliore forma proprio su questa superficie, che in passato gli ha regalato grandi soddisfazioni. La sfida con Buse, che lo ha sconfitto a febbraio a Rio de Janeiro, aggiunge un ulteriore elemento di interesse. Il peruviano, testa di serie numero 7, si conferma un avversario ostico e in costante crescita. L'edizione 2025 del torneo è stata vinta da Luciano Darderi, e anche quest'anno la partecipazione è di alto livello, offrendo a Berrettini l'opportunità di rilanciarsi dopo un periodo difficile. La sua prestazione sarà attentamente monitorata da addetti ai lavori e tifosi, ansiosi di rivederlo protagonista nelle fasi avanzate della competizione.

Dove seguire Berrettini-Buse in TV e streaming

Il match tra Matteo Berrettini e Ignacio Buse sarà trasmesso in diretta televisiva per gli abbonati su Sky Sport Tennis (canale 203). Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà disponibile su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv. Sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.