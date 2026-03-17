Il pilota italiano Marco Bezzecchi si prepara con entusiasmo e determinazione al Gran Premio del Brasile. La seconda tappa del Motomondiale 2026 si terrà all’Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna. Bezzecchi, secondo in classifica iridata, ha espresso piena fiducia: “Sono estremamente felice di andare in Brasile e non vedo l’ora di scoprire questa nuova pista. Sono sicuro che sarà fantastico correre in un nuovo Paese ed incontrare nuovi fan, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione non manca a tutto il team”.

Anche il compagno di squadra, Jorge Martin, quarto nella classifica mondiale, ha condiviso un sentimento di forte aspettativa. “Sono molto emozionato di iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base su cui lavorare anche in Brasile”, ha dichiarato Martin. Ha sottolineato l'importanza di un feedback preciso su una pista nuova e impegnativa: “Penso che insieme al team di Marco saremo in grado di essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile. È un paese che mi piace davvero molto”.

Contesto e Aspettative

La tappa brasiliana segue il Gran Premio di Thailandia, dove Marco Bezzecchi ha ottenuto una vittoria dominante nella gara lunga, riscattando la caduta nella Sprint.

La prestazione ha confermato la competitività dell’Aprilia, consolidando la sua posizione e alimentando le aspettative per il prosieguo della stagione. Il successo a Buriram ha dimostrato la solidità del lavoro del team Aprilia, fornendo una base tecnica cruciale per Goiânia.

Preparazione e Strategia

L'entusiasmo di Bezzecchi per il Brasile non è solo sportivo; il pilota ha rivelato un interesse personale per l'atmosfera del paese: “Non vedo l’ora di andare in Brasile! Dalla scorsa estate chiedo a Franky dell’ambiente, della musica e di tutto il resto. Sono davvero felice di andarci”. Queste parole evidenziano un legame che aggiunge una dimensione umana alla preparazione. Motivazione, preparazione e fiducia reciproca tra piloti e squadra creano un contesto favorevole per affrontare al meglio una pista ancora tutta da scoprire.