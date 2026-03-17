Il giovane talento Giulio Pellizzari ha firmato una sontuosa scalata nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Grazie all’eccellente terzo posto conseguito alla Tirreno-Adriatico 2026, il ciclista marchigiano ha guadagnato ben venti posizioni, affermandosi come assoluto protagonista e dimostrando un grande talento nel panorama internazionale.

Il ventiduenne Pellizzari occupa ora la venticinquesima piazza nella graduatoria mondiale, posizionandosi come il quarto italiano nella top-25. Davanti a lui, tra gli azzurri, troviamo Giulio Ciccone, che si attesta al tredicesimo posto dopo aver guadagnato quattro posizioni grazie al rendimento offerto alla Corsa dei Due Mari.

Seguono Christian Scaroni, sedicesimo (con una leggera flessione di una posizione rispetto alla settimana precedente), e Jonathan Milan, ventitreesimo e stabile dopo il successo in volata nell’ultima tappa sul traguardo di San Benedetto del Tronto.

Nonostante la vittoria nella cronometro iniziale della Tirreno-Adriatico, Filippo Ganna ha perso diciannove posizioni, scivolando al quarantatreesimo posto. Dietro di lui, completano la presenza italiana nella top-50 Antonio Tiberi (quarantacinquesimo, con una perdita di tredici posizioni) e Simone Velasco (cinquantesimo, in crescita di due posizioni). La top-100 individuale vede inoltre la presenza di altri atleti italiani: Lorenzo Fortunato (sessantaseiesimo), Diego Ulissi (settantatreesimo), Matteo Trentin (settantaquattresimo), Matteo Moschetti (ottantaseiesimo) e Damiano Caruso (ottantanovesimo).

L'Italia si conferma sul podio nel ranking per Nazioni

L’Italia consolida la sua posizione al terzo posto nel ranking UCI per Nazioni, mantenendo un solido margine di centoventi punti nei confronti della Francia, che ha operato il sorpasso ai danni della Slovenia. Il Belgio rimane saldamente al comando e difende seicentosette lunghezze di margine sulla Danimarca. La top-10 delle Nazioni è completata da Gran Bretagna (sesta), Australia (settima), Paesi Bassi (ottavi), USA (noni) e Spagna (decima), a testimonianza della competitività globale del ciclismo.

La prestazione di Pellizzari alla Tirreno-Adriatico: un trampolino di lancio

La notevole ascesa di Giulio Pellizzari nel ranking è diretta conseguenza della sua brillante performance alla Tirreno-Adriatico.

In particolare, la seconda tappa della Corsa dei Due Mari, caratterizzata da un finale emozionante con pioggia e tratti di sterrato, ha visto l'olandese Mathieu Van der Poel imporsi. Pellizzari ha saputo inserirsi magistralmente, conquistando il terzo posto dietro a Van der Poel e al messicano Isaac Del Toro, che in quella tappa ha anche conquistato la maglia di leader. Nonostante un arrivo potenzialmente sfavorevole alle sue caratteristiche, il giovane azzurro ha dimostrato grande capacità di adattamento e resilienza, sfiorando il colpaccio e confermando il suo valore nel panorama internazionale.

A livello globale, lo sloveno Tadej Pogacar resta ampiamente al comando del ranking UCI individuale con 11.355 punti, vantando un margine significativo sul messicano Isaac Del Toro, reduce dal trionfo alla Tirreno-Adriatico.

Il danese Jonas Vingegaard, vincitore della Parigi-Nizza, mantiene la terza piazza. Alle loro spalle, si sono verificati importanti avvicendamenti: il belga Remco Evenepoel è salito al quarto posto superando il danese Mads Pedersen, mentre l’olandese Mathieu van der Poel ha sopravanzato il portoghese Joao Almeida in settima posizione. Il britannico Tom Pidcock conserva l'ottava posizione, precedendo il belga Wout van Aert e l'australiano Jay Vine.