Marco Bezzecchi si appresta ad affrontare il terzo appuntamento del Mondiale MotoGP 2026, in programma ad Austin, Texas, con il prestigioso ruolo di leader della classifica iridata. Il pilota italiano arriva negli Stati Uniti galvanizzato dal recente successo ottenuto in Brasile e dalla straordinaria doppietta firmata con il compagno di squadra Jorge Martin, un risultato che ha ulteriormente esaltato il momento d'oro della scuderia Aprilia di Noale. Questo avvio di stagione ha evidenziato le eccellenti prestazioni della moto, ponendo Bezzecchi al centro dell'attenzione in vista della prossima sfida sul circuito americano.

L'Aprilia in vetta e la filosofia "gara per gara"

Il leader del campionato ha voluto sottolineare l'importanza e il valore del momento eccezionale che la scuderia sta vivendo. Interrogato sulle aspettative e sulla possibilità di replicare le recenti prestazioni, Bezzecchi ha mantenuto un approccio pragmatico e focalizzato sul presente. "Cinque vittorie possibili? Si riparte da zero in questo weekend, ogni gara è un capitolo a sé stante", ha dichiarato, evidenziando la sua filosofia di affrontare ogni Gran Premio come una nuova sfida, senza farsi condizionare dai successi passati. Ha espresso inoltre il suo entusiasmo per il tracciato texano: "Mi piace il tracciato, non vedo l'ora di saltare sulla moto".

Riguardo alle caratteristiche del circuito di Austin e a un possibile vantaggio per l'Aprilia, il pilota ha mostrato cautela. "Parte della pista più favorevole all’Aprilia? Non lo so, la moto è diversa rispetto a quando vinse qui Vinales due anni fa", ha spiegato, riferendosi alla vittoria di Maverick Viñales e sottolineando come le evoluzioni tecniche possano modificare le dinamiche di gara. Ha poi aggiunto un commento sulla presenza di un avversario storico e temibile su questa pista: "E poi c’è Marquez, penso che abbia più vittorie lui qui che io in tutta la mia carriera", riconoscendo l'indubbia esperienza e il talento del rivale su questo specifico tracciato.

Visione a lungo termine e importanza della preparazione

Bezzecchi ha poi toccato altri argomenti cruciali, tra cui gli obiettivi personali e di squadra. Pur riconoscendo l'emozione di avvicinarsi a un record significativo, come quello di Jorge Lorenzo per il maggior numero di giri consecutivi in testa a una gara, ha chiarito le priorità: "Bello essere vicini al record di Jorge Lorenzo di più giri di fila in testa in gara, ma non è il nostro obiettivo principale, mio e della squadra". Questo sottolinea una visione più ampia e strategica, concentrata sulla performance complessiva piuttosto che sui singoli primati.

Riguardo alle ambizioni per il campionato, il pilota ha mantenuto un approccio cauto ma determinato.

"Mancano ancora 40 gare tra Sprint e GP: è troppo presto", ha affermato, evidenziando la lunghezza e la complessità della stagione. Il suo desiderio primario è quello di mantenere un alto livello di competitività per l'intera durata del campionato. "Io vorrei essere competitivo per tutta la stagione e cercherò di lavorare al meglio tutti i weekend, ma oggi non voglio riempirmi la testa di queste cose", ha aggiunto, ribadendo l'importanza di concentrarsi sul lavoro quotidiano e sulla preparazione meticolosa. La sua strategia è chiara: "Farò esattamente quello che ho fatto finora per restare davanti, dare il massimo in pista e a casa. Essere preparato prima delle gare e poi ai GP lavorare nella maniera migliore".

Infine, il pilota ha espresso piena fiducia nel lavoro del team e nelle procedure di sicurezza. In merito alle omologazioni, ha dichiarato: "Omologazioni? Hanno sempre fatto un ottimo lavoro negli ultimi anni. Non posso lamentarmi, in Brasile hanno fatto il massimo per poter correre in maniera sicura". Questa affermazione rafforza il senso di serenità e fiducia che Bezzecchi prova all'interno del box, un elemento fondamentale per affrontare le sfide del campionato.

Il potenziale dell'Aprilia ad Austin: analisi tecnica e approccio ai dati

Già in una precedente conferenza stampa, risalente all'anno precedente, Bezzecchi aveva manifestato la sua fiducia nel potenziale dell'Aprilia sul difficile circuito di Austin.

Aveva in quell'occasione evidenziato specifici punti di forza della moto, in particolare la "qualità dell’anteriore", un aspetto cruciale per affrontare con successo le impegnative frenate e la complessa sequenza di curve sinistra-destra che caratterizzano il tracciato texano. Questa peculiarità tecnica permette alla moto di essere particolarmente efficace nelle sezioni più tecniche della pista, dove la stabilità e la precisione in ingresso curva sono determinanti.

Nonostante l'importanza dei dati storici, il pilota ha sempre mantenuto un approccio equilibrato. Pur riconoscendo l'utilità delle informazioni raccolte da Maverick Viñales nell'anno precedente, Bezzecchi aveva precisato la sua intenzione di non farsi sopraffare da un'eccessiva analisi.

"Non voglio impazzire con i dati che abbiamo. Certo, è positivo imparare, ma è una storia nuova quest’anno", aveva dichiarato. Questa affermazione riflette la sua convinzione che ogni stagione e ogni gara presentino variabili uniche, richiedendo un adattamento costante e una mentalità aperta, piuttosto che un'adesione rigida a schemi predefiniti.