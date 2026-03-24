La nazionale tedesca di biathlon ha concluso la stagione 2025-2026 senza alcuna vittoria, né nelle prove individuali né nelle competizioni a squadre, segnando una storica "imbiancata". Un bilancio di zero successi su 69 gare disputate, un dato che evidenzia una delle annate più difficili nella storia recente per una delle potenze tradizionali di questa disciplina.

L’epilogo della stagione ha visto Philipp Nawrath sfiorare il gradino più alto del podio nella mass start, ma è stato superato in volata da Johan-Olav Botn. Questo episodio è divenuto emblematico di una campagna agonistica in cui la fortuna e la necessaria competitività non hanno mai assistito gli atleti tedeschi.

Una vittoria annullata e un'Olimpiade deludente

La Germania aveva già assaporato la gioia di una vittoria nella single mixed relay, disputata a Nove Mesto na Morave, grazie alla prestazione di Marlene Fichter e Leonhard Pfund. Tuttavia, il trionfo è stato vanificato da una squalifica per una violazione delle norme di sicurezza: Fichter, infatti, non avrebbe correttamente reimbracciato la carabina dopo una sessione di tiro. Questo incidente ha annullato il risultato, privando la squadra tedesca di un successo che sembrava ormai acquisito e consegnando la vittoria alla Finlandia.

I Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 hanno rappresentato un ulteriore capitolo amaro per la Germania, che ha conquistato una sola medaglia di bronzo nella staffetta mista.

Un risultato nettamente inferiore rispetto agli undici podi totali ottenuti a Torino 2006. Il confronto con il passato è impietoso: solo due anni prima, Franziska Preuss aveva trionfato conquistando la Sfera di Cristallo e un oro mondiale, mentre oggi la squadra si trova ad affrontare una crisi profonda.

Le radici della crisi e il panorama internazionale

Dietro questa "disfatta" si celano problemi strutturali complessi: si registra un calo di motivazioni tra i giovani atleti, un peggioramento delle prestazioni sugli sci – nonostante i buoni risultati al tiro – e una contemporanea crescita del livello delle nazioni concorrenti, tra cui spiccano Norvegia, Francia, Svezia e Italia. Nel settore femminile, sebbene emergano talenti promettenti come Selina Grotian e Julia Tannheimer, il loro impatto non è ancora sufficiente a invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato l'intera stagione.

La stagione 2025-2026 sarà ricordata come quella della Niederlage, della disfatta tedesca nel biathlon. Nel frattempo, il contesto internazionale ha visto altre nazioni brillare: la Finlandia ha beneficiato della squalifica tedesca per aggiudicarsi la single mixed relay a Nove Mesto, mentre l’Italia ha dimostrato la sua forza conquistando l’oro nella staffetta mista di Coppa del Mondo, confermando la crescita del movimento azzurro in vista delle prossime sfide.