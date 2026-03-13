Lisa Vittozzi ha sfiorato il successo nella sprint femminile di Coppa del Mondo a Otepää, in Estonia, sede della penultima tappa del circuito. L'atleta italiana ha ottenuto una prestazione di alto livello, chiudendo al secondo posto dietro alla francese Julia Simon per un margine di soli 2″9.

La gara si è svolta in un contesto in cui l'attenzione è tutta rivolta alla chiusura della stagione. Vittozzi, già oro nell'inseguimento ad Anterselva, ha dimostrato notevoli tempi sugli sci e precisione al poligono nella sprint di 7,5 km. Nonostante questo format non valorizzi appieno le sue doti di tiratrice pura, ha creduto fino all'ultimo nella possibilità di mettere in difficoltà Simon.

Una sfida al fotofinish

Il confronto tra Vittozzi e Simon è stato estremamente serrato. Entrambe le atlete hanno completato la gara con un impeccabile 10/10 al tiro. Tuttavia, la maggiore rapidità di Julia Simon nel rilascio dei colpi al poligono ha determinato la differenza, consentendole di prevalere per il minimo scarto di 2″9.

Al terzo gradino del podio si è piazzata la leader della classifica generale, Lou Jeanmonnot, anch'essa autrice di uno zero al tiro, ma staccata di 22″9. Jeanmonnot è stata particolarmente brillante nell'ultima tornata, riuscendo a precedere la tedesca Janina Hettich‑Walz (0+0), quarta a 24″6 e a lungo in lizza per le prime posizioni.

Il bilancio azzurro e la Coppa di specialità

Grazie all'11° posto della finlandese Suvi Minkkinen (un errore al poligono, distacco di 1’10″3), Jeanmonnot ha potuto festeggiare anche la vittoria nella Coppa di specialità. Per Lisa Vittozzi si tratta del trentesimo podio individuale nel massimo circuito, che salgono a cinquantadue considerando anche le gare a squadre. L'Italia raggiunge così quota venti piazzamenti tra i primi tre in questa stagione grazie al risultato della sappadina.

Nel complesso, positivo anche il rendimento del resto del gruppo azzurro: Rebecca Passler ha concluso sedicesima (0+1) a 1’26″5, Hannah Auchentaller trentunesima (0+1) a 1’41″0, Michela Carrara quarantesima (0+2) a 1’58″6 e Martina Trabucchi settantunesima (2+1) a 3’07″0.

Domani, nell'inseguimento, Lisa Vittozzi avrà un'altra opportunità per puntare al successo.

Condizioni alla vigilia

Alla vigilia della tappa di Otepää, Vittozzi aveva segnalato condizioni difficili: neve molle, temperature elevate e vento al poligono, con raffiche intorno ai venti km/h. Nonostante ciò, aveva espresso fiducia nelle proprie energie per chiudere bene la stagione, auspicando condizioni invernali più favorevoli per i Mondiali assoluti previsti tra un anno nello stesso centro sportivo.