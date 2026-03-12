La Coppa del Mondo di biathlon fa tappa a Otepää, in Estonia, con l’Italia che punta sull’esperienza di Lukas Hofer per la sprint maschile. L’evento, parte dell’ottava tappa del circuito 2025-2026, vede l’azzurro protagonista nella 10 km in programma giovedì 12 marzo.

Il programma della tappa estone

La competizione a Otepää si articola su più giornate: la sprint maschile di 10 km è fissata per giovedì 12 marzo alle 15.15. Il giorno seguente, venerdì 13, si svolgerà la sprint femminile. Sabato 14 saranno protagoniste le pursuit, mentre domenica 15 si chiuderà con le staffette miste.

Le gare non saranno trasmesse in diretta televisiva, ma saranno accessibili in streaming attraverso piattaforme come Discovery Plus, Eurosport 1 HD, Eurosport 2 HD, DAZN e HBO Max. OA Sport offrirà inoltre una diretta testuale dell’evento.

La strategia azzurra

La scelta di puntare su Lukas Hofer per la sprint maschile evidenzia la centralità dell’atleta nella strategia italiana per questa competizione. Sebbene non siano stati forniti ulteriori dettagli sugli altri partecipanti o sulle condizioni generali della squadra, il riferimento all’atleta trentino sottolinea la sua importanza nella prova odierna.

Focus sulla sprint maschile

La sprint maschile di 10 km rappresenta un momento cruciale della tappa di Otepää.

La gara, in programma giovedì 12 marzo alle 15.15, vedrà gli atleti confrontarsi in una prova che richiede sia precisione al tiro che velocità sugli sci. L’Italia confida nella performance di Hofer per ottenere un buon risultato in questa disciplina.