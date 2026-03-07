La Coppa del Mondo di biathlon ha visto un nuovo appuntamento a Kontiolahti, in Finlandia, con la mass start femminile. La competizione ha decretato la vittoria della francese Julia Simon, che ha dominato la gara. Per quanto riguarda le atlete italiane, Lisa Vittozzi si è classificata al decimo posto, distinguendosi come la migliore delle azzurre. A seguire, Martina Trabucchi ha concluso all'undicesimo posto, mentre Hannah Auchentaller si è piazzata quattordicesima.

Simon domina e guida la classifica di specialità

Con la sua affermazione nella mass start di Kontiolahti, Julia Simon ha superato le svedesi Elvira e Anna Magnusson, conquistando il primo gradino del podio.

Questo successo ha permesso alla francese di balzare in testa alla classifica di specialità, scavalcando la connazionale Lou Jeanmonnot. Simon guida ora con 200 punti, mentre Jeanmonnot si trova a 155. Océane Michelon occupa la terza posizione con 146 punti. Lisa Vittozzi, grazie al suo decimo posto, ha accumulato 96 punti nella classifica di specialità.

Le azzurre in evidenza in vista della staffetta

Nonostante tre errori commessi al poligono, Lisa Vittozzi ha ottenuto un lusinghiero decimo posto, confermandosi la migliore delle italiane in questa competizione. Le sue prestazioni lasciano ben sperare in vista della staffetta in programma domani. Alle sue spalle, Martina Trabucchi ha conquistato l'undicesimo posto, seguita da Hannah Auchentaller, quattordicesima.

La performance complessiva delle azzurre suggerisce un buon stato di forma in vista delle prossime sfide.

Contesto internazionale della mass start

Julia Simon ha dimostrato una notevole precisione al tiro, realizzando un 19/20 e commettendo un solo errore. Ha concluso la gara in 34’40"0, precedendo di 5"6 Elvira Oeberg, che ha commesso due errori, e di 8"9 Anna Magnusson, autrice di un errore. Lisa Vittozzi ha chiuso al decimo posto, a 25"1 dalla vincitrice, con tre errori complessivi. Ha superato nel finale Martina Trabucchi, undicesima a 27"2 con un solo errore nella prima serie. Hannah Auchentaller si è piazzata quattordicesima a 35"2, mancando un bersaglio al secondo poligono.