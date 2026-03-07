Il livignasco Maurizio Bormolini ha ottenuto a Spindleruv Mlyn, in Repubblica Ceca, la sua terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo di snowboard. Questo successo segue la doppietta polacca dello scorso fine settimana e rappresenta il suo quinto trionfo stagionale e il dodicesimo in carriera, consolidando il suo ruolo di leader nella classifica generale.

La finale di Spindleruv Mlyn

Nel corso della finale dello slalom speciale, Bormolini ha avuto la meglio sul giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver superato nei turni precedenti lo svizzero Caviezel e il bulgaro Zamfirova.

La competizione ha visto anche il terzo posto di Mirko Felicetti, mentre nella prova femminile Elisa Caffont si è piazzata al quarto posto. Bormolini ha espresso grande soddisfazione per il risultato, sottolineando la qualità dei suoi weekend e la prestazione di Felicetti: “Sono davvero contento di questo risultato – ha commentato l’azzurro – sono felice perché ho vissuto due weekend davvero super. E sono davvero felice per Mirko, lui è uno che sa andare forte con la tavola e l’ha dimostrato. Mi sarebbe piaciuto vivere con lui la finale”.

Il cammino stagionale

Il successo di Spindleruv Mlyn si inserisce in un percorso stagionale già brillante. La vittoria nella Repubblica Ceca segue infatti la doppietta ottenuta a Krynica, in Polonia, dove Bormolini aveva conquistato due giganti paralleli in altrettanti giorni.

Questi risultati hanno ulteriormente rafforzato la sua leadership sia nella classifica generale sia nella specialità del gigante parallelo.

Solidità del team azzurro

La vittoria di Spindleruv Mlyn conferma l'ottimo stato di forma di Bormolini, giunto al suo quinto trionfo stagionale e confermando la sua ascesa nella Coppa del Mondo di snowboard. Il podio di Felicetti e il quarto posto di Caffont evidenziano la solidità e la competitività del team azzurro nella disciplina, preannunciando ulteriori soddisfazioni per lo sci italiano.