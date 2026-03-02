Federica Brignone conclude anzitempo la stagione agonistica 2025-2026, affrontando una ripartenza che si prospetta complessa per l'annata successiva. L'atleta azzurra non potrà beneficiare dello “status di infortunata”, dovendo quindi iniziare la prossima stagione con i pettorali assegnati dalla classifica WCSL, con tutte le difficoltà che ciò comporta.

La decisione di Brignone e le sue conseguenze

La notizia, diffusa da OA Sport, rivela che Federica Brignone ha scelto di non partecipare alle ultime tappe della Coppa del Mondo 2025-2026, incluse le competizioni in Val di Fassa, Åre e le Finali di Lillehammer.

Di conseguenza, per la stagione 2026-2027, non le sarà possibile richiedere lo “status di infortunata”. Dovrà pertanto iniziare le gare con i pettorali derivanti dalla sua posizione finale nella World Cup Start List (WCSL).

Impatto sui pettorali di partenza

Nel superG, Brignone ha accumulato 161 punti tra Crans Montana, Soldeu e le Olimpiadi. A fine stagione, è probabile che esca dalle prime dieci posizioni. Se dovesse rimanere tra le prime venti, potrebbe partire con un pettorale compreso tra l'1 e il 5, oppure tra il 16 e il 20. Tuttavia, con ancora due gare da disputare, esiste il rischio che scivoli anche oltre la ventesima posizione, non avendo raggiunto i 500 punti nella WCSL generale (attualmente a 327).

La situazione in discesa appare ancora più critica: con soli 26 punti ottenuti alle Olimpiadi, Brignone rischia di partire con un pettorale molto alto nella prima gara della prossima stagione.

Per quanto riguarda il gigante, l'atleta ha raccolto 140 punti tra Kronplatz e le Olimpiadi, chiudendo con certezza la stagione fuori dalle prime quindici posizioni. Inizierà quindi la prossima annata con un pettorale dal 16 in su, la cui esatta numerazione dipenderà dal piazzamento finale al termine del 2025-2026. Sarà necessario un rapido recupero tra ottobre e novembre 2026 per tornare a ottenere un pettorale di partenza più favorevole.

Il meccanismo dello “status di infortunata”

Lo “status di infortunata” è una misura prevista per le atlete che hanno disputato meno di cinque gare in una specifica disciplina nella stagione precedente.

Questo status consente di mantenere un ranking protetto e di partire con pettorali bassi anche dopo un lungo periodo di stop. Brignone non potrà usufruirne poiché ha partecipato all'intera Coppa del Mondo 2024-2025.

La classifica WCSL (World Cup Start List) riveste un'importanza cruciale per la determinazione dei pettorali di partenza. Nelle discipline tecniche, le prime sette atlete ottengono pettorali tra l'1 e il 7, mentre quelle posizionate tra l'ottava e la quindicesima prendono numeri dall'8 al 15. Oltre la quindicesima posizione, i numeri di partenza aumentano progressivamente.