Il Gran Premio d’Australia si svolgerà regolarmente l’8 marzo a Melbourne, nonostante le tensioni in Medio Oriente. A confermarlo è stato il ceo dell’evento, Travis Auld, il quale ha sottolineato come la Formula 1 sia “esperta nello spostare le persone in tutto il mondo”. La logistica della F1 ha infatti riprogrammato rapidamente i voli per garantire l’arrivo di tutto il personale necessario nei tempi richiesti.

La priorità ai team

Travis Auld ha spiegato che la priorità è stata data a piloti, ingegneri e team principal. Sebbene alcuni membri dello staff stiano ancora ultimando la partenza, la situazione è sotto controllo: “fortunatamente siamo riusciti a portare qui tutti quelli che devono essere qui”, ha dichiarato il ceo.

Gestione della logistica

La dichiarazione arriva in un contesto di forte instabilità nella regione del Golfo, dove la guerra in Iran ha causato disagi nei principali hub aeroportuali. La Formula 1 ha dimostrato la sua capacità di reazione, riorganizzando la catena logistica per assicurare che il personale essenziale raggiungesse Melbourne in tempo utile per l’inizio del weekend di gara. I container con le vetture e l’equipaggiamento sono già arrivati a destinazione.

Nessun impatto sul pubblico

Nonostante circa mille membri del personale di F1 abbiano dovuto modificare i propri piani di viaggio a causa della chiusura degli aeroporti mediorientali, le autorità locali e la Formula 1 hanno confermato che il weekend di gara si svolgerà senza impatti visibili per il pubblico. La regolarità dell’evento è stata garantita attraverso una gestione attenta delle priorità e una rapida riorganizzazione dei trasporti.