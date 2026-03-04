La Kings League Lottomatica.sport ha ufficialmente dato il via alla sua seconda stagione con la prima giornata della fase regolare, tenutasi presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese. Il campionato di calcio a sette, ideato da Gerard Piqué, è ripreso con un mix di agonismo e intrattenimento digitale, coinvolgendo personalità note del mondo del calcio, dello spettacolo e dello streaming.

Spettacolo in campo e sugli spalti

La giornata inaugurale ha visto la partecipazione di figure celebri come Fedez, Diletta Leotta, Luca Toni, Bobo Vieri, Blur e Marzaa.

Tra gli atleti in campo, Alessandro Florenzi (noto come Spizzi) e Davide Moscardelli hanno indossato la maglia dei BIGBRO, squadra guidata da Moonryde, pro player di Call of Duty. L’evento ha saputo unire il calcio tradizionale con dinamiche tipiche degli eSports e dell’intrattenimento digitale.

Il rigore presidenziale: protagoniste due regine

Durante la prima giornata si è svolto il celebre “rigore presidenziale”, una regola distintiva della Kings League che permette ai presidenti delle squadre di calciare un penalty per la propria formazione. Sul dischetto si sono alternate Diletta Leotta, co-presidentessa di D‑POWER insieme a Bobo Vieri, e Melissa Satta, vice‑presidentessa di Zeta Como, rappresentata da Luca Toni e dallo YouTuber ZW Jackson, con Cristian Brocchi in panchina.

Anche Fedez ha partecipato a questo rito, calciando per i Boomers, la squadra di cui è presidente.

Un fenomeno globale in streaming

La Kings League si conferma un fenomeno globale con sette leghe attive in diverse parti del mondo: Spagna, Messico, Italia, Brasile, Francia, Germania e l’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa). Queste leghe sono seguite da milioni di fan ogni settimana. In Italia, le partite sono trasmesse gratuitamente ogni lunedì su DAZN, sui canali YouTube e Twitch della Kings League e sui canali ufficiali dei presidenti delle squadre.

Il contesto internazionale

La ripartenza della Kings League Italia si inserisce in un contesto di crescente popolarità del format, che unisce sport e intrattenimento digitale.

La presenza di star del calcio, dello spettacolo e del web contribuisce a rendere il torneo un evento mediatico di rilievo, capace di attrarre un pubblico trasversale e di innovare il modo di fruire il calcio.