La Eurolega ha annunciato la sospensione di due partite previste per domani: Maccabi Rapyd Tel‑Aviv contro Hapoel IBI Tel‑Aviv, e Partizan Mozzart Bet Belgrado contro Dubai Basketball. La decisione è motivata dalla guerra in Medio Oriente e dalla conseguente chiusura temporanea dello spazio aereo.

Le motivazioni della sospensione

La comunicazione ufficiale è arrivata da Euroleague Basketball, che ha specificato come l'attuale situazione nella regione renda impraticabili gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle gare. La chiusura dello spazio aereo ha infatti reso impossibili i viaggi delle squadre coinvolte.

Prossimi passi e sicurezza

Euroleague Basketball ha dichiarato che «valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite». L'organizzazione sta inoltre «monitorando attentamente gli ultimi sviluppi e mantenendo una comunicazione costante con le autorità locali e internazionali e con tutte le organizzazioni competenti» per garantire la sicurezza e il benessere di tutti i soggetti coinvolti. Ulteriori informazioni verranno diffuse nei prossimi giorni.

Contesto e conseguenze della sospensione

La sospensione riguarda la trentesima giornata della fase regolare della Eurolega. I match Maccabi Tel‑Aviv vs Hapoel Tel‑Aviv e Partizan vs Dubai Basketball, originariamente in programma per giovedì, sono stati rinviati a causa dell'impossibilità di viaggiare dovuta alla chiusura dello spazio aereo nella regione.

La competizione ha ribadito il proprio impegno nel garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e ha annunciato che le date alternative verranno valutate in stretta collaborazione con le squadre interessate.