Appena archiviata la Milano - Sanremo, il calendario del ciclismo prosegue con una settimana dal programma particolarmente intenso. In Belgio entrerà nel vivo la stagione delle grandi classiche sul pavè che culminerà poi in aprile con Fiandre e Roubaix, mentre alla Volta Catalunya andrà in scena un'interessante confronto tra dei protagonisti delle corse tappe, su tutti Jonas Vingegaard, Florian Lipowitz, Remco Evenepoel e Joao Almeida.

In Catalunya atteso Evenepoel dopo il flop in UAE

Il primo appuntamento importante della settimana che va dal 23 al 29 marzo è la Volta Catalunya.

La corsa scatta lunedì 23 a Saint Feliu de Guixols e si conclude domenica 29 con la tradizionale tappa di Barcellona. Le prime tre tappe sono le più semplici, quindi la corsa propone in sequenza gli arrivi in salita a Vallter, Coll de Pal e Queralt, per poi chiudersi con il circuito di Barcellona caratterizzato dallo strappo del Montjuich.

Il cast è di altissimo livello e ricco di spunti interessanti, soprattutto in vista della stagione dei grandi giri. I favoriti sono Jonas Vingegaard, fresco vincitore della Parigi Nizza, Joao Almeida, la coppia RedBull formata da Remco Evenepoel e Florian Lipowitz, ed ancora Derek Gee, Giulio Ciccone, Oscar Onley, Felix Gall, Lenny Martinez. Torna subito in gruppo anche Tom Pidcock, grande protagonista della Sanremo.

Particolare curiosità c'è attorno a Evenepoel, per capire quale sia il suo livello in salita dopo il mezzo flop dell'UAE Tour. La Volta Catalunya sarà trasmessa ogni giorno in diretta da Eurosport e dale piattaforme streaming HBO Max e Discovery Plus. Le tappe saranno trasmesse alle 15.20, tranne la quinta, anticipata alle 14.20, e l'ultima, che tradizionalmente è programmata molto presto e sarà in diretta dalle 12.30.

Contemporaneamente alla Volta Catalunya si correrà anche la Settimana Coppi e Bartali, che quest'anno lascia l'Emilia Romagna per spostarsi al nord, in un nuovo percorso disegnato dal Piemonte al Friuli, da Barbaresco a Gemona. La corsa si svolge dal 25 al 29 marzo e sarà trasmessa in differita da Rai Sport intorno alle 18.

Un piccolo Fiandre ad Harelbeke

In Belgio entrerà invece nel vivo la stagione delle classiche del pavè. Il programma inizia mercoledì 25 con la Ronde Van Brugge, corsa favorevole ai velocisti che vede al via anche Merlier, Philipsen, De Lie, Andresen e Groenewegen. La corsa viene trasmessa da Eurosport, HBO MAX e Discovery a partire dalle 15.15, mentre giovedì 26 è in programma, alla stessa ora, la corsa femminile. Venerdì 27 si sale di tono con la E3 Saxo Classic di Harelbeke, una corsa che rappresenta un vero test in vista del Fiandre presentando un percorso con i muri di Paterberg e Oude Kwaremont, gli stessi punti chiave della Ronde. Al via sono attesi molti big, a partire da Van der Poel, Pedersen e Laporte.

La corsa sarà trasmessa da Eurosport e dalle piattaforme collegate a partire dalle 15.

Infine, domenica 29 marzo è in programma l'antica Gand - Wevelgem, che quest'anno è stata ribattezzata "In Flanders Fields". Pur con questo nuovo nome, la corsa manterrà il percorso e le difficoltà classiche, soprattutto il muro del Kemmelberg, affrontato per l'ultima volta a 35 km dall'arrivo. Tra i big al via spiccano Van der Poel, Pedersen, Van Aert, Philipsen, De Lie e MIlan. La corsa sarà trasmessa da Eurosport e dalle piattaforme collegate dalle 13.45, mentre la corsa femminile inizierà alle 15.40.