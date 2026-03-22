La tennista italiana Jasmine Paolini, la trentenne di Bagni di Lucca e settima testa di serie del torneo, ha concluso il suo percorso al Miami Open. L'azzurra è stata eliminata al terzo turno da Jelena Ostapenko, giocatrice lettone numero ventiquattro del ranking e venticinque del seeding. L'incontro si è concluso in tre set combattuti, con il punteggio di 5‑7, 6‑2, 7‑5 in favore della Ostapenko.

L'andamento del match

L'incontro ha offerto momenti di grande intensità e capovolgimenti di fronte. Nel primo set, Jasmine Paolini ha ceduto con il punteggio di 5‑7, pur mostrando resistenza contro l'aggressività della sua avversaria.

L'italiana ha reagito prontamente nel secondo parziale, dominando e vincendolo con un netto 6‑2, ristabilendo l'equilibrio nel match. Il terzo e decisivo set ha visto la tensione salire. Nonostante gli sforzi, Paolini ha infine ceduto per 7‑5, consentendo a Jelena Ostapenko di chiudere l'incontro e interrompere il cammino dell'azzurra nel prestigioso torneo.

Le implicazioni del risultato

L'eliminazione al terzo turno rappresenta una battuta d'arresto significativa per Jasmine Paolini. Essendo la settima testa di serie e con un ranking elevato, Paolini era tra le favorite per avanzare nel tabellone del Miami Open, un evento WTA 1000 di grande prestigio. La performance di Jelena Ostapenko è stata notevole: la lettone ha dimostrato determinazione e continuità, ribaltando l'esito del match dopo il secondo set.

La sua capacità di imporsi contro una testa di serie così alta evidenzia la sua pericolosità e l'abilità nel sorprendere le avversarie più quotate.

La competitività del circuito femminile

Il risultato conferma la reputazione di Jelena Ostapenko come giocatrice imprevedibile, capace di sovvertire i pronostici anche contro teste di serie più alte. Per Jasmine Paolini, si tratta di un'occasione mancata per consolidare la sua posizione e avanzare in un torneo di alto livello. L'incontro di Miami ribadisce la profonda competitività del circuito femminile, dove ogni partita può riservare esiti inattesi e il divario tra le giocatrici di vertice è spesso minimo. La capacità di mantenere alta la concentrazione e di esprimere il miglior tennis nei momenti cruciali si rivela un fattore determinante per il successo in eventi così importanti.