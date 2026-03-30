Edin Dzeko, attaccante e capitano della Bosnia, ha chiarito la sua posizione sull'esultanza azzurra dopo il rigore decisivo che ha permesso alla sua nazionale di eliminare il Galles, in vista della finale playoff dei Mondiali 2026 contro l'Italia a Zenica. Il centravanti bosniaco ha dichiarato: “Abbiamo visto tutti quello che è successo, per me è una cosa normalissima. Tutti noi abbiamo le nostre preferenze. La mia forse era di non giocare contro l’Italia questa finale”. Dzeko ha poi minimizzato il gesto di Federico Dimarco, spiegando come “con i social una cosa normale diventi grande”.

Ha aggiunto: “Dimarco mi ha detto che non voleva offendere nessuno... Non ci sono problemi”, stemperando le tensioni.

Le parole di Dzeko sul timore dell'Italia

Il capitano bosniaco ha offerto una riflessione sulla presunta paura dell'Italia di affrontare il Galles. “L’Italia non voleva giocare col Galles, non so perché, noi siamo andati lì senza paura e abbiamo vinto. Non so perché l’Italia dovrebbe avere paura del Galles, è una nazionale incredibile che ha vinto quattro Mondiali. Sicuramente se hanno paura di giocare col Galles vuol dire che qualcosa non funziona. Dobbiamo vederla in questo modo, che loro con questa partita si giocano tanto dopo due Mondiali diverse. E vuol dire che hanno paura”.

Dzeko ha sottolineato la determinazione della Bosnia, che ha superato il Galles senza timore. Le sue parole suggeriscono una debolezza psicologica negli azzurri, che affronteranno una posta in gioco elevata dopo due Mondiali mancati, un segnale di apprensione.

Il cammino della Bosnia ai Mondiali 2026

La Bosnia ha conquistato la finale playoff eliminando il Galles ai rigori, dopo un 1-1 nei tempi regolamentari e supplementari. Dzeko ha siglato il gol del pareggio, portando la sua squadra alla lotteria dei rigori, vinta per 4-2. Questo successo ha garantito alla Bosnia di giocarsi la qualificazione ai Mondiali 2026 contro l'Italia a Zenica. L'Italia ha raggiunto la finale superando l'Irlanda del Nord a Bergamo.