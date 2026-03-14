Sturla Holm Laegreid si è imposto con autorità nell'inseguimento maschile di biathlon valido per la Coppa del Mondo 2026, disputato a Otepää. Il norvegese ha offerto una prestazione quasi impeccabile, commettendo un solo errore al tiro e tagliando il traguardo in solitaria, centrando così la sua diciannovesima vittoria in carriera nella massima competizione internazionale.

Alle sue spalle si sono piazzati il francese Emilien Jacquelin, staccato di due minuti e trentatré secondi, e il connazionale Martin Uldal, terzo a due minuti e quarantasei secondi dal vincitore.

La gara ha visto una netta supremazia di Laegreid, che ha saputo gestire il ritmo e la pressione degli avversari, confermandosi tra i protagonisti assoluti della stagione.

Hofer protagonista tra gli azzurri

Lukas Hofer ha chiuso al settimo posto, risultando il migliore tra gli italiani. L'azzurro si è distinto soprattutto al poligono, dove ha realizzato una serie perfetta in uno dei passaggi, senza commettere errori. Hofer ha tagliato il traguardo con un ritardo di tre minuti e quattordici secondi da Laegreid, confermando una buona condizione e capacità di rimonta nelle fasi cruciali della gara.

La top ten di giornata è stata completata da Campbell Wright, Sebastian Samuelsson, Fabien Claude, Philipp Nawrath, Johannes Dale e Johan-Olav Botn.

La classifica generale della Coppa del Mondo vede ora Eric Perrot al comando con 337 punti, seguito da Samuelsson a 314 e Tommaso Giacomel a 296.

Il contesto della Coppa del Mondo

L'inseguimento maschile di Otepää rappresenta una tappa significativa nel calendario della Coppa del Mondo di biathlon, competizione che si sviluppa su più prove e che vede i migliori atleti del mondo confrontarsi sia al tiro che sugli sci. Le prestazioni di Laegreid e Hofer confermano la competitività del circuito e la costante crescita degli azzurri, che puntano a consolidare la loro presenza nelle posizioni di vertice.

La giornata si è conclusa con l'annuncio della successiva gara individuale femminile, che vedrà impegnata anche Lisa Vittozzi, a testimonianza di un calendario fitto di appuntamenti e di grande interesse per gli appassionati della disciplina.