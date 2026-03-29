Al via del Grand Prix Hassan II, l’ATP 250 di Marrakech, Luciano Darderi si presenta come la prima testa di serie del tabellone, beneficiando di un bye al primo turno. Tra gli atleti italiani in gara, l'attenzione è rivolta anche a Mattia Bellucci, che potrebbe incrociare Darderi in un potenziale derby azzurro agli ottavi di finale. La pattuglia tricolore include inoltre Matteo Berrettini e il giovane Federico Cinà, quest'ultimo ammesso al torneo grazie al Next Gen Accelerator Program.

I campioni italiani e il loro cammino a Marrakech

Il torneo di Marrakech ha una storia recente di successi italiani.

Nelle ultime due edizioni, il trofeo è stato sollevato da Matteo Berrettini nel 2024 e da Luciano Darderi nel 2025. Entrambi i vincitori sono presenti anche quest'anno, pronti a difendere o riconquistare il titolo. Darderi, in virtù del suo status di numero uno del seeding, inizierà la sua avventura direttamente dal secondo turno, saltando il primo impegno.

Analizzando il tabellone, Mattia Bellucci è stato inserito in una sezione che potrebbe portarlo a sfidare Luciano Darderi agli ottavi di finale, qualora entrambi riuscissero a superare i rispettivi incontri precedenti. Per quanto riguarda Federico Cinà, la sua partecipazione è resa possibile dal Next Gen Accelerator Program, un'opportunità significativa per i giovani talenti.

Cinà affronterà al primo turno il tennista francese Alexandre Muller. Anche Matteo Berrettini è regolarmente iscritto al tabellone principale, pronto a competere per le fasi finali del torneo.

La pattuglia azzurra e il Next Gen Accelerator Program

La presenza italiana al Grand Prix Hassan II è particolarmente nutrita, con quattro atleti nel tabellone principale. Oltre a Luciano Darderi, che guida il seeding, e a Matteo Berrettini, figurano anche Lorenzo Sonego e Federico Cinà. La partecipazione di Cinà evidenzia l'importanza del Next Gen Entry Program, un'iniziativa volta a supportare la crescita dei migliori giocatori under venti. Questo programma consente l'accesso diretto ai tabelloni principali degli ATP 250, offrendo fino a otto ingressi diretti nei tornei Challenger e due opportunità nelle qualificazioni di eventi della stessa categoria, facilitando il loro ingresso e la loro affermazione nel circuito professionistico.