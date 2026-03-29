Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una vittoria straordinaria nel Gran Premio del Giappone, la terza prova del Mondiale di Formula 1. Imponendosi con autorità sul leggendario circuito di Suzuka, il giovane pilota italiano è balzato in testa alla classifica iridata, segnando un momento cruciale per la sua carriera. Al volante della sua Mercedes, Antonelli ha saputo sfruttare con maestria l'ingresso di una safety car a metà gara, una mossa strategica che gli ha permesso di prendere il comando e di distanziare nettamente i suoi avversari, tagliando il traguardo davanti a Oscar Piastri e Charles Leclerc.

La rimonta decisiva e la strategia vincente

La gara di Antonelli è stata un vero e proprio capolavoro di resilienza. Partito dalla pole position, il pilota ha commesso un errore iniziale alla partenza, scivolando al sesto posto già alla prima curva. Superato da piloti del calibro di Piastri, Norris, Russell, Leclerc e Hamilton, Antonelli ha però dimostrato una determinazione incrollabile, avviando una poderosa rimonta attraverso il gruppo. Al ventesimo giro, era riuscito a raggiungere la testa della corsa. Tuttavia, è stato l'incidente di Oliver Bearman a cambiare radicalmente le sorti della gara: l'ingresso della safety car ha rimescolato le carte. In quel frangente, Russell era appena rientrato ai box, mentre Antonelli ha colto l'occasione per montare le gomme hard, riprendendo la leadership al termine della neutralizzazione.

Con la pista finalmente libera, Antonelli ha imposto un ritmo inarrestabile, allungando progressivamente il suo vantaggio e firmando più volte il giro veloce. Al traguardo, ha preceduto Piastri di quasi quattordici secondi, consolidando la sua superiorità. Dietro di loro, Leclerc ha concluso una gara solida, assicurandosi il terzo gradino del podio.

Classifiche aggiornate e le prime parole del campione

Grazie a questa prestigiosa vittoria, Andrea Kimi Antonelli si porta a 72 punti nella classifica piloti, con un vantaggio di nove lunghezze su George Russell, ora secondo. La Mercedes, forte di questa performance eccezionale, consolida la sua leadership anche nella classifica costruttori, raggiungendo quota 135 punti e distanziando Ferrari e McLaren.

Al termine della gara, il giovane talento ha espresso le sue prime impressioni: «È troppo presto per pensarci, ma siamo sulla strada giusta», ha commentato con prudenza. Subito dopo aver tagliato il traguardo, la sua esultanza in radio ha rivelato tutto il suo entusiasmo: «Wow, che macchina che ho!», un'affermazione che sottolinea il feeling eccezionale sviluppato con la sua W17.

Un talento emergente che fa la storia

La vittoria a Suzuka segna la seconda vittoria consecutiva per il diciannovenne Antonelli in Formula 1, dopo il trionfo in Cina. Questo successo lo consacra come il più giovane pilota nella storia a guidare la classifica mondiale. Al traguardo, ha distanziato Piastri di 13,7 secondi, con Leclerc in terza posizione e Russell quarto, a testimonianza di una performance dominante che lo proietta tra i grandi protagonisti del futuro.