La terza giornata delle Paralimpiadi di Milano‑Cortina 2026 ha visto l’Italia protagonista con due medaglie, l’oro di Chiara Mazzel e l’argento di Giacomo Bertagnolli. La competizione ha inoltre registrato una prestazione di rilievo di Renè De Silvestro, che ha sfiorato il podio nel superG sitting.

Renè De Silvestro: quarta posizione nel superG sitting

Nella disciplina del superG sitting, Renè De Silvestro ha concluso la sua gara in quarta posizione. L’atleta azzurro è rimasto a soli tredici centesimi dal podio e a un secondo dal vincitore, l’olandese Jerome Kampschreur.

La competizione ha visto salire sul podio anche il norvegese Jesper Pedersen e l’americano Andrew Kurka.

Medaglie d’oro per Russia e Spagna

La medaglia d’oro nel superG femminile standing è stata conquistata dalla russa Varvara Voronchikhina. L’atleta ha dominato la gara, tagliando il traguardo con un vantaggio di due secondi sulla francese Aurélie Richard, medaglia d’argento, e sulla svedese Ebba Aarsjoe, bronzo.

Nella categoria femminile sitting, la vittoria è andata alla spagnola Audrey Pascual Seco. La spagnola ha ottenuto un margine di oltre sei secondi sulla giapponese Momoka Muraoka, seconda classificata, mentre il bronzo è stato assegnato alla cinese Liu Sitong.

Il ritorno della Russia e la storica vittoria spagnola

La vittoria di Varvara Voronchikhina segna il primo oro per la Russia alle Paralimpiadi invernali dopo l'edizione di Sochi 2014. Questo risultato rappresenta un ritorno significativo per la nazione, dopo le esclusioni dalle edizioni di Pyeongchang 2018 e Pechino 2022. La Voronchikhina, originaria di Irkutsk, aveva già ottenuto un bronzo in discesa libera nei giorni precedenti.

Per la Spagna, la vittoria di Audrey Pascual, ventunenne madrilena, rappresenta un momento storico. Si tratta del primo oro paralimpico invernale per il paese dopo dodici anni e il primo per una donna spagnola dai Giochi di Nagano 1998.