Il dibattito sulla mentalità necessaria per ambire alla vetta del tennis mondiale si arricchisce delle parole di Paolo Bertolucci. L'ex tennista e apprezzato commentatore tecnico ha espresso un giudizio incisivo sull'approccio alla corsa per il numero uno del mondo, prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Jannik Sinner. La sua riflessione, condivisa su X, ha rapidamente acceso la discussione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, focalizzandosi sull'importanza di una visione strategica piuttosto che su calcoli effimeri.

Sinner: "Non inseguo il numero uno, l'importante è vincere tornei"

Al centro della discussione vi sono le affermazioni di Jannik Sinner, che ha delineato con chiarezza la sua prospettiva sul ranking e gli obiettivi professionali. Il giovane campione ha dichiarato: “Sono consapevole della posizione in cui sono, ma non inseguo il numero uno. Fosse così, parteciperei a qualche torneo anche la prossima settimana. L’importante è vincere tornei, la classifica è una conseguenza.” Questa dichiarazione rivela una mentalità focalizzata sui risultati concreti e sulla crescita sportiva, piuttosto che sul mero posizionamento in graduatoria. Sinner ha evidenziato come la conquista di titoli sia il vero motore della sua carriera, con la classifica che ne deriva naturalmente come riconoscimento del percorso.

La stoccata di Bertolucci ai "calcoli inutili"

Paolo Bertolucci ha accolto con grande favore l'approccio pragmatico di Sinner, cogliendo l'occasione per lanciare una chiara critica a chi si ostina a monitorare costantemente i movimenti del ranking con calcoli in tempo reale. Il commentatore ha risposto su X con parole dirette: “Giochiamo per i titoli. La classifica è una conseguenza. Spero che questa dichiarazione di Sinner entri nella testa di coloro che si ostinano a fare calcoli totalmente inutili.” Bertolucci ha così sottolineato come l'attenzione eccessiva a proiezioni immediate possa distogliere dall'essenza del gioco e dagli obiettivi a lungo termine, che dovrebbero invece guidare la carriera di un atleta di alto livello.

Una prospettiva di medio-lungo termine per il ranking ATP

Il commentatore ha ribadito l'importanza di adottare una prospettiva più ampia, in linea con il funzionamento del ranking ATP. La logica dei "calcoli LIVE", infatti, non rispecchia la complessità del sistema di classificazione, che considera i risultati ottenuti nelle ultime cinquantadue settimane. Bertolucci ha enfatizzato come sia più ragionevole e produttivo concentrarsi su una strategia di medio-lungo termine, pianificando la stagione e gli impegni in base a obiettivi concreti e alla propria forma fisica, piuttosto che lasciarsi influenzare da valutazioni immediate e spesso fuorvianti.

Il meccanismo del sistema di classifica ATP

Per comprendere appieno la visione di Bertolucci e Sinner, è fondamentale analizzare il meccanismo su cui si basa il sistema di classifica ATP.

Questo sistema assegna punti ai giocatori in base alle loro prestazioni nei tornei disputati nell'arco delle ultime cinquantadue settimane. Vengono considerati i risultati ottenuti in un'ampia gamma di competizioni, inclusi i prestigiosi tornei del Grande Slam, i Masters 1000, gli ATP 500 e ATP 250, oltre ai circuiti Challenger e ITF. I punti vengono accumulati e poi "scartati" una volta superato il periodo di riferimento, creando un ranking dinamico che premia la costanza e la capacità di mantenere un alto livello di gioco nel tempo. Questa struttura rende palesemente poco utile e persino controproducente concentrarsi su calcoli istantanei, poiché il vero valore di un giocatore emerge dalla sua performance complessiva su un arco temporale significativo.