Giovanni Franzoni ha ottenuto un significativo secondo posto nella discesa libera di Courchevel, competizione valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. La gara si è svolta sulla pista Eclipse, nella rinomata località francese. L’atleta bresciano, partito con il pettorale numero sei, ha registrato il tempo di 1:47.35, classificandosi a soli nove centesimi dall’austriaco Vincent Kriechmayr.

Questo risultato permette a Franzoni di tornare sul podio nel massimo circuito internazionale, confermando la sua continua crescita. La stagione si era già rivelata ricca di soddisfazioni, con vittorie nel superG di Wengen e nella discesa libera di Kitzbuehel.

L’atleta, argento olimpico a Milano Cortina 2026, ha raggiunto il terzo posto nella classifica di specialità, preparandosi a difendere questa posizione nelle imminenti finali.

Al termine della competizione, Franzoni ha condiviso la sua soddisfazione: "Essere davanti a Odermatt è un buon segnale, Kriechmayr ha fatto una gara eccezionale. Io sono andato abbastanza bene, lui conosceva meglio alcuni passaggi della pista. Non mi aspettavo questo risultato, questo caldo mi sta mettendo a dura prova e siamo a fine stagione: la tensione si abbassa, abbiamo giocato al simulatore di F1". L’azzurro ha aggiunto: "In partenza ero carico e ho sciato bene, sto migliorando su questa neve. Nella classifica di discesa libera me la gioco con Dominik, ma lui a Kvitfjell è molto forte.

Sono contento di come sto dando continuità alla mia sciata, è bello essere costanti in una stagione ricca di exploit, mi rende soddisfatto".

La crescita costante di Franzoni

La stagione di Franzoni è stata caratterizzata da una notevole costanza di rendimento, che lo ha proiettato tra i protagonisti della Coppa del Mondo. Le sue prestazioni, unite alla capacità di adattarsi a diverse condizioni di neve e a una concorrenza agguerrita, lo hanno reso uno degli atleti più interessanti a livello internazionale. Il secondo posto di Courchevel rappresenta un ulteriore passo avanti e un segnale positivo in vista delle finali, dove il bresciano cercherà di difendere il suo piazzamento nella classifica di specialità.

Franzoni protagonista alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Giovanni Franzoni si è distinto anche alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, conquistando la medaglia d’argento nella discesa libera maschile, preceduto solo dallo svizzero Franjo von Allmen. In quell'occasione, l'Italia ha celebrato un doppio podio grazie anche al bronzo di Dominik Paris. Franzoni, alla sua prima partecipazione ai Giochi, ha dichiarato: "Mai l’avrei immaginato", esprimendo sorpresa e soddisfazione per il risultato raggiunto. Questo successo olimpico conferma la crescita e la maturazione dell’atleta bresciano, ormai stabilmente tra i migliori specialisti della velocità nello sci alpino mondiale.