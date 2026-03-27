Il mondo del tennis si prepara al Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, ma dovrà fare a meno di uno dei suoi più grandi protagonisti. Novak Djokovic, il fuoriclasse serbo, ha ufficializzato la sua rinuncia al prestigioso torneo del Principato, confermando il forfait già annunciato per l'Open di Miami. Questa decisione lascia il torneo orfano di un campione atteso, sollevando interrogativi sulle sue condizioni fisiche e sulla strategia per la stagione.

Sebbene Novak Djokovic non abbia ancora fornito comunicazioni ufficiali sui motivi della sua assenza, si ritiene che la decisione sia strettamente connessa al recupero da un infortunio alla spalla destra.

Questo problema fisico, emerso durante la sconfitta contro Jack Draper a Indian Wells, lo aveva già costretto a saltare l'Open di Miami. Il campione serbo, che ha trionfato a Montecarlo nel 2013 e nel 2015, non parteciperà al torneo monegasco – a differenza di quello statunitense, non obbligatorio – per la prima volta dal 2011, interrompendo una lunga serie di presenze.

Le motivazioni dietro il forfait di Djokovic

In assenza di dettagli ufficiali sulle sue condizioni fisiche, l'ipotesi più plausibile per la rinuncia di Djokovic è una strategia di gestione delle energie. Con l'obiettivo primario di eccellere nei tornei del Grande Slam, il tennista serbo, che finora ha giocato solamente nove incontri in stagione tra Australian Open e Indian Wells, potrebbe voler dosare le forze.

Questa scelta riflette la sua dichiarata priorità verso i Major. Un suo possibile rientro nel circuito ATP è atteso per il Madrid Open, un appuntamento cruciale nella preparazione per la stagione sulla terra battuta.

Assenze e novità nel tabellone di Montecarlo

Il Masters 1000 di Montecarlo non vedrà solo l'assenza di Novak Djokovic. Anche Taylor Fritz, attualmente numero otto del mondo, ha annunciato il suo forfait. Per completare il quadro dei partecipanti, gli organizzatori hanno assegnato le ultime due wild card per il tabellone principale: una al carismatico veterano Gael Monfils e l'altra alla giovane promessa Moise Kouamè, classe 2009. Con queste importanti assenze, l'attenzione degli appassionati si sposta ora su altri grandi nomi del tennis, in particolare su Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, considerati tra i principali favoriti per la vittoria sulla prestigiosa terra rossa del Principato.

L'ultima apparizione in campo per Novak Djokovic risale alla sconfitta agli ottavi di finale di Indian Wells contro Jack Draper. Questa ulteriore rinuncia segna la fine di una notevole striscia di diciotto partecipazioni consecutive al torneo di Montecarlo per il campione serbo. Il suo bilancio stagionale si attesta attualmente su sette vittorie e due sconfitte in nove incontri disputati. Il mondo del tennis e il circuito ATP attendono con impazienza di scoprire la data del suo effettivo ritorno, che, come anticipato, potrebbe avvenire al Madrid Open.