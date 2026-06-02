Il pilota McLaren, Lando Norris, indica la Ferrari favorita per la pole position al Gran Premio di Monaco. Secondo Norris, la monoposto italiana eccelle nei tratti a bassa velocità, ideale per il circuito monegasco, valorizzando il telaio di Maranello. Norris ritiene la Ferrari "un passo avanti" grazie alle sue prestazioni superiori nelle curve lente. Pur avendo un telaio competitivo, la Ferrari mostra un ritardo della sua power unit rispetto a Mercedes e McLaren, perdendo terreno dopo partenze forti.

Monaco: il vantaggio Ferrari nelle curve lente

Il circuito di Monaco, con pochi rettilinei, minimizza l'importanza della potenza pura del motore, valorizzando l'efficienza aerodinamica e la maneggevolezza nelle curve a bassa velocità. Questa analisi è confermata da Andrea Stella, team principal McLaren. I dati GPS mostrano una netta competitività della Ferrari, specialmente nella prima parte del tracciato, cruciale per piste come Monaco. Stella ha precisato: "A Monaco i rettilinei sono pochi e la Ferrari perde meno tempo rispetto ad altri tracciati più veloci".

Nonostante il favorevole contesto per Ferrari, Stella ha espresso fiducia nelle potenzialità della McLaren, ritenendosi ben adattato alle curve a bassa velocità.

Ha però ricordato che il circuito monegasco presenta anche curve a media e alta velocità (Casino, Tabac e Swimming Pool) dove la performance complessiva della vettura rimane fondamentale.

Lotta per la pole: Ferrari favorita, McLaren in agguato

In sintesi, la Ferrari è la favorita per la pole position nel Gran Premio di Monaco, grazie alla sua superiorità nelle curve lente. La McLaren cercherà di replicare il buon risultato dell'edizione precedente. La Mercedes potrebbe trovarsi in svantaggio per la minore incidenza della sua power unit. La Ferrari è in pole position virtuale ma la McLaren è pronta a sfidare il pronostico.