La nazionale italiana femminile di pallavolo si prepara al debutto nella Volleyball Nations League 2026, con la prima tappa in programma a Brasilia. Dopo intense settimane di preparazione, scandite da test-match a Biella e Novara e dal torneo di Genova, il commissario tecnico Julio Velasco ha ufficializzato le quattordici atlete che scenderanno in campo. La competizione brasiliana si svolgerà dal 3 al 7 giugno presso il Palasport Nilson Nelson, segnando l'inizio del percorso azzurro nella prestigiosa competizione internazionale.

Le azzurre, detentrici del titolo mondiale e vincitrici delle edizioni 2024 e 2025 della VNL, si misureranno con avversarie di calibro internazionale: Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile.

Il calendario della prima settimana a Brasilia è fitto: il debutto è fissato per il 3 giugno alle 21:30 italiane contro la Bulgaria. Seguiranno gli impegni del 6 giugno, prima all’1:00 contro l’Olanda e poi alle 20:30 contro la Turchia. La tappa si concluderà il 7 giugno alle 19:30 con la sfida al Brasile. Tutti i match saranno visibili in diretta su Dazn per il pubblico italiano.

Le scelte di Velasco e la striscia di vittorie

Il gruppo selezionato dal CT Velasco presenta un mix di esperienza e nuove energie. Tra le palleggiatrici figurano Carlotta Cambi, che ricoprirà il ruolo di capitana, e Francesca Scola. Le schiacciatrici convocate sono Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Gaia Giovannini ed Ekaterina Antropova.

A completare il reparto dei centrali ci sono Denise Meli, Yasmina Akrari, Linda Nwakalor e Linda Manfredini. Gli opposti scelti sono Merit Adigwe e Binto Diop, mentre i ruoli di libero saranno ricoperti da Ilaria Spirito ed Eleonora Fersino.

L’Italia si presenta a questa tappa con un impressionante record: una striscia aperta di ben 36 vittorie consecutive in match ufficiali. Questa serie vincente ha avuto inizio nella week 2 della VNL 2024 a Macao e ha visto le azzurre dominare il panorama internazionale, aggiudicandosi la VNL 2024, i Giochi Olimpici di Parigi 2024, la VNL 2025 e il Mondiale 2025. Il commissario tecnico Velasco punta a prolungare questo filotto, affidandosi a un gruppo che, seppur rinnovato in alcune sue parti, mantiene una solida base.

Le prossime tappe della Volleyball Nations League

Conclusa la fase di Brasilia, il percorso della nazionale italiana nella VNL proseguirà con altre due importanti tappe di qualificazione. La squadra si sposterà a Pasay City, nelle Filippine, dove giocherà dal 17 al 21 giugno. Successivamente, le azzurre saranno impegnate a Hong Kong, in Cina, dall’8 al 12 luglio. In queste fasi, l'Italia affronterà squadre di alto livello come Cechia, Serbia, Stati Uniti, Giappone, Ucraina, Belgio, Canada e Cina. L'obiettivo primario è conquistare l'accesso alle Finals della competizione, che si terranno a Macao dal 22 al 26 luglio.

Nonostante il calendario fitto e il livello elevato delle avversarie, la formazione guidata da Julio Velasco affronta la VNL con la piena consapevolezza delle proprie capacità e con la determinazione a confermare il proprio ruolo di protagonista assoluta nel panorama internazionale della pallavolo femminile.