L'attesa per l'American Classic 2026 cresce con la pubblicazione della lista delle ginnaste iscritte, delineando i primi volti di quella che si preannuncia una competizione avvincente. L'evento, in programma il 27 giugno presso il Twin City Twisters East di Champlin, Minnesota, a nord di Minneapolis, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso i Campionati statunitensi di ginnastica artistica Xfinity 2026, che si terranno dal 6 al 9 agosto a Phoenix, Arizona.

Tra le ginnaste più attese e già confermate figurano Amari Celestine, ex atleta del Missouri, e Ally Damelio, promessa dell'Alabama.

Entrambe hanno già dimostrato il loro valore qualificandosi come élite al Fuzion Elite National Qualifier di maggio, aggiungendo un notevole interesse a questa competizione. È importante notare che, sebbene Jade Carey abbia espresso l'intenzione di partecipare all'American Classic, il suo nome non compare ancora nella lista delle iscritte. Similmente, anche Azaraya Ra-Akbar, un'altra atleta dell'Alabama che ha ottenuto la qualificazione élite al Fuzion, non risulta al momento registrata.

Le protagoniste: categorie Senior e Junior

La lista aggiornata al primo giugno per la categoria Senior include nomi di spicco come Amari Celestine, Ally Damelio, Tatum Drusch, Kieryn Finnell, Greta Krob, Zoey Molomo, Elaina Sliney, Izzy Stassi e Trinity Wood.

Queste atlete si preparano a sfidarsi per conquistare un posto ai Campionati nazionali, promettendo performance di alto livello.

Per la categoria Junior, il campo gara si arricchisce di giovani talenti. Sono attese Hadley Bird, Aulya Daniels, Eva Doherty, Sadie Drake, Claire Ekart, Carla Fronc, Emerie Granda, Avery Haines, Maya Kosarikova, Anslee McCauley, Jaysha McClendon, Amariah Moore, Alexis Reiner, Jazzy Saravia, Ansley Stevens e Lily Ticknor. La loro partecipazione sottolinea la vitalità e il futuro promettente della ginnastica artistica statunitense.

Il regolamento della competizione è chiaro: qualora le atlete non riescano a raggiungere il punteggio minimo di qualificazione all'American Classic, avranno un'ulteriore e ultima opportunità.

Questa si presenterà al prossimo U.S. Classic, un altro evento cruciale in programma il 18 luglio a Hartford, Connecticut, che fungerà da ultima chance per accedere ai Campionati nazionali.

Sviluppi e aspettative per la competizione

La lista delle iscritte è dinamica e verrà aggiornata con cadenza settimanale, ogni lunedì, fino all'inizio della gara. Questa prassi, comunicata dagli organizzatori, mantiene alta l'attenzione su possibili nuovi ingressi. L'American Classic è tradizionalmente un banco di prova significativo per le giovani ginnaste che mirano a emergere nel panorama nazionale, ma anche per le atlete più esperte che cercano di consolidare la loro posizione.

L'edizione 2026 si preannuncia particolarmente attesa sia dagli addetti ai lavori sia dagli appassionati di ginnastica, grazie alla presenza di atlete già affermate e di nuove promesse.

L'attenzione rimane focalizzata su eventuali future iscrizioni, in particolare quelle di Jade Carey e Azaraya Ra-Akbar, le cui partecipazioni potrebbero ulteriormente elevare il livello tecnico e lo spettacolo della manifestazione.