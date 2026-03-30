Domenico Pozzovivo, all'età di 43 anni, si prepara a un sorprendente ritorno nel mondo del ciclismo professionistico. Il corridore lucano ha siglato un contratto con la Solution Tech-Nippo-Rali, formazione professional toscana, e si appresta a rimettere il numero sulla schiena dopo il ritiro avvenuto al termine del Giro di Lombardia 2024.

Questa decisione ribalta la scelta del recordman di presenze al Giro d’Italia, con diciotto partecipazioni, che aveva annunciato il suo addio alle competizioni. La sua lunga carriera, iniziata nel 2005, è stata costellata da tredici successi da professionista, nonostante i numerosi infortuni, e da innumerevoli piazzamenti nella top ten della Corsa Rosa, a testimonianza della sua costante competitività.

Il rientro alle gare e il calendario provvisorio

Il rientro di Pozzovivo potrebbe avvenire già a fine aprile, con la sua possibile partecipazione al Tour of the Alps. In gruppo, il ciclista lucano sarà facilmente riconoscibile per la sua andatura barcollante, una caratteristica distintiva dovuta alle conseguenze delle cadute subite negli anni di attività agonistica.

Per il momento, non è previsto un suo ritorno al Giro d’Italia. La squadra Solution Tech-Nippo-Rali non ha infatti ottenuto una Wild Card per l’edizione 2026 della prestigiosa corsa a tappe italiana.

La struttura e i partner della Solution Tech-Nippo-Rali

La formazione Solution Tech-Nippo-Rali, classificata come UCI ProTeam, ha rafforzato la propria struttura tecnica per la stagione 2026.

Ha confermato Solution Tech come main sponsor e ha introdotto Rali quale terzo nome e partner tecnico, fornendo i nuovi telai Rali x Evolve. È stata inoltre rinnovata la collaborazione con Elitewheels per la fornitura delle ruote, che includeranno modelli come Drive II, Helix CS e Drive TT.

Questi importanti aggiornamenti tecnici rappresentano un chiaro salto di qualità per la squadra, che mira a competere con maggiore continuità e ad ambire a risultati significativi nel corso della stagione ciclistica.