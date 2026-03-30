Il giovane talento italiano Federico Cinà si appresta al suo atteso debutto nel tabellone principale dell’ATP 250 di Marrakech 2026. Il torneo, in programma dal 30 marzo al 5 aprile, vedrà Cinà affrontare il francese Alexandre Müller nei trentaduesimi di finale. L’incontro è fissato per martedì 31 marzo alle ore 12.00 sul campo centrale, un’opportunità resa possibile dal Next Gen Accelerator Program.

Cinà arriva a Marrakech dopo aver raggiunto i quarti di finale al Challenger di Napoli, dove è stato fermato da Sachko. Attualmente, il palermitano detiene il suo best ranking, posizionandosi al numero 183 della classifica ATP.

Il suo avversario, Alexandre Müller, numero 94 del mondo, rappresenta un banco di prova importante per il giovane italiano.

Programma e copertura televisiva

La giornata di martedì 31 marzo vedrà l’Italia protagonista con l’esordio di Cinà. La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 203) per gli abbonati. La diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, NOW Tv e Tennis Tv. Sarà inoltre possibile seguire una diretta testuale per aggiornamenti in tempo reale.

Il Next Gen Accelerator Program e la presenza italiana

Il Next Gen Accelerator Program è cruciale per lo sviluppo dei giovani tennisti under 20 classificati entro i primi 350 ATP. Offre un pass speciale per l’accesso diretto al tabellone principale di un torneo ATP 250, come per Cinà, e opportunità nei ATP Challenger Tour.

La partecipazione di Federico Cinà evidenzia la grande vitalità del tennis italiano. A Marrakech, Cinà si unisce ad altri quattro atleti azzurri: Luciano Darderi, Lorenzo Sonego, Matteo Berrettini e Mattia Bellucci. Questa nutrita rappresentanza sottolinea la forza e la profondità del movimento tennistico nazionale a livello internazionale.