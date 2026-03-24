Il 24 marzo 2026 è stato pubblicato un nuovo appuntamento della nuova stagione di “Fantini Club LIVE: Sport e Turismo”. La puntata, intitolata “I campioni al microfono”, ha visto il giornalista Lorenzo Dallari intervistare ospiti d’eccezione del calcio italiano: Mark Iuliano, ex giocatore della Juventus; Gigi Apolloni, già calciatore del Parma; Cristian Brocchi, ex centrocampista del Milan; e Rolando Bianchi, anch’egli ex calciatore.

Il format: sport e turismo

Il format di Fantini Club LIVE unisce sport e turismo, proponendo incontri in diretta con protagonisti del mondo sportivo.

L'episodio “I campioni al microfono” ha offerto l'occasione di ascoltare le esperienze e i punti di vista di questi quattro ex calciatori di rilievo, guidati da Lorenzo Dallari. L'iniziativa valorizza il dialogo tra atleti di alto profilo e il pubblico, esplorando le loro carriere e il legame con il territorio.

Dettagli della diretta e collaborazioni

La puntata è stata disponibile in diretta online. La sua promozione è avvenuta attraverso i canali social e digitali, con hashtag come #fantiniclub, #sporteturismo, #fantiniclublive, #dallarivolley, #oasport, #regioneemiliaromagna e #inemiliaromagna. Questi hanno evidenziato la collaborazione tra il Fantini Club, OA Sport e la Regione Emilia‑Romagna, sottolineando il partenariato per la valorizzazione del territorio tramite lo sport.

Continuità del progetto

“Fantini Club LIVE: Sport e Turismo” si conferma una serie di appuntamenti consolidati, dedicati ad approfondimenti sportivi e al loro legame con il turismo. Questa puntata segue un episodio precedente, del 24 febbraio 2026, intitolato “Dal Ciclismo alle Granfondo”, con Gianni Bugno e Silvio Martinello, sempre condotto da Lorenzo Dallari. Tale continuità ribadisce l'impegno nel promuovere un dialogo tra sportivi di alto profilo e il pubblico, attraverso un format dinamico e interattivo.