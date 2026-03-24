Matilde Villa, la talentuosa playmaker della Nazionale Italiana e della Reyer Venezia, è tornata a calcare il parquet dopo un lungo e difficile stop di otto mesi causato da un infortunio. La cestista ventenne, che aveva già fatto parlare di sé per il suo precoce debutto in Nazionale a soli sedici anni, ha condiviso le proprie sensazioni riguardo al percorso di riabilitazione e alle sfide che la attendono nei prossimi impegni.

La stessa Villa ha approfondito ai microfoni di OaSport come ha gestito il periodo di recupero, evidenziando l'importanza cruciale della gestione fisica e mentale dell'infortunio.

Questo lungo stop le ha offerto l'opportunità di riflettere sui propri margini di miglioramento e sulla costante pressione che accompagna un talento innato riconosciuto fin dalla giovane età. "La pressione fa parte del gioco, ma è anche uno stimolo a dare sempre il massimo", ha affermato la giocatrice, dimostrando una notevole maturità e consapevolezza.

Il trionfale ritorno in campo e la vittoria a Brescia

Il rientro di Matilde Villa sul parquet è avvenuto a febbraio in un momento cruciale per la Reyer Venezia, impegnata in trasferta contro la formazione di Brescia. In soli undici minuti di gioco, la playmaker ha lasciato un segno indelebile, realizzando una tripla decisiva che ha contribuito in maniera determinante alla vittoria della squadra con il punteggio finale di 71-64.

L'atmosfera al palazzetto di Brescia era palpabile, carica di emozioni e aspettative, e il suo ritorno ha generato un'ondata di entusiasmo tra i tifosi e nell'intero panorama della pallacanestro femminile italiana.

Il percorso di resilienza che ha contraddistinto il recupero di Villa è stato ampiamente riconosciuto da compagne e staff tecnico. La sua presenza in campo è stata vista come un faro di speranza per il futuro della squadra. La Reyer, reduce da una sconfitta inattesa nel turno precedente, ha ritrovato nella sua giovane playmaker una vera leader, capace di incidere e fare la differenza nei momenti più delicati della partita.

Prospettive future e il sogno americano

Guardando alle prossime sfide, Matilde Villa si appresta ad affrontare appuntamenti di grande rilevanza: la Final Six di Eurolega, i playoff con la sua Reyer Venezia e i Mondiali di Berlino, in programma a settembre.

La cestista non cela il suo grande entusiasmo per la prospettiva di potersi confrontare, in futuro, con le stelle della WNBA. "L’America rappresenta una sfida affascinante, poter giocare contro le migliori al mondo è un sogno che mi motiva ogni giorno", ha dichiarato, proiettandosi verso un futuro di altissimo livello.

Villa ha infine evidenziato come la sua personalità, sia sul campo da gioco che nella vita di tutti i giorni, sia stata profondamente forgiata dalle difficoltà superate. Il suo percorso di crescita personale e sportiva si configura come un brillante esempio di determinazione e passione, un modello ispiratore per le nuove generazioni di atlete italiane.