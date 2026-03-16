La Ferrari esce dal Gran Premio di Cina con segnali incoraggianti, confermando una buona competitività dopo la prova in Australia. Il team di Maranello si è dimostrato in grado di lottare nelle posizioni di vertice, anche se la Mercedes si è confermata la squadra da battere, ottenendo una doppietta a Shanghai.

Confronto tra i team principali

La Mercedes ha mostrato una superiorità evidente in Cina, con Antonelli e Russell che hanno conquistato i primi due posti. La Ferrari, con Hamilton e Leclerc, ha chiuso in terza e quarta posizione, confermando comunque una presenza costante tra i migliori.

McLaren e Red Bull, invece, sembrano aver incontrato maggiori difficoltà in questo avvio di stagione.

Riscontri dalle prime due gare

L’Albert Park di Melbourne e il circuito di Shanghai hanno offerto due contesti tecnici differenti, ma in entrambi i casi la Ferrari ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. La SF‑26 si è rivelata una monoposto affidabile e in crescita rispetto alla stagione precedente, anche se il gap con la Mercedes resta da colmare.

Il campionato è ancora lungo e i prossimi appuntamenti, come quello di Suzuka, saranno fondamentali per capire se la Ferrari potrà avvicinarsi ulteriormente ai rivali tedeschi o se la Mercedes manterrà il proprio vantaggio.

Lo sviluppo tecnico come fattore chiave

Lo sviluppo delle monoposto sarà determinante per l’evoluzione della stagione. La Ferrari dovrà continuare a lavorare per migliorare le prestazioni della SF‑26 e cercare di ridurre il distacco dalla Mercedes. Le prossime settimane saranno cruciali per valutare i progressi dei principali team.

Aspetti tecnici del circuito di Shanghai

Il circuito di Shanghai presenta una gestione dell’energia diversa rispetto a Melbourne, con tempi di frenata più lunghi e una maggiore energia recuperabile. Questo aspetto può influenzare le prestazioni delle diverse monoposto e rappresenta una variabile importante nello sviluppo tecnico.

Inoltre, la Ferrari ha portato in Cina una nuova ala posteriore, denominata “Macarena”, che è stata testata durante le prove libere. Questo componente, progettato per ridurre la resistenza all’avanzamento e migliorare l’efficienza aerodinamica, potrebbe offrire vantaggi nei prossimi appuntamenti del campionato.