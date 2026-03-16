Durante una recente cena che ha riunito alcune delle leggende più celebrate della MotoGP, Valentino Rossi ha parlato apertamente dei giovani talenti cresciuti nella sua VR46 Academy. L’incontro, che ha visto seduti allo stesso tavolo nomi come Jorge Lorenzo, Giacomo Agostini, Casey Stoner, Freddie Spencer, Kevin Schwantz e Dani Pedrosa, ha offerto l’occasione per discutere sia del passato che dell’attualità del motociclismo mondiale.

Interpellato da Jorge Lorenzo sullo stato di forma dei piloti dell’Academy, Rossi ha spiegato: “Se do ancora consigli ai ‘miei’ piloti?

Certo che sì! Osservo con attenzione quanto fanno in pista e mi focalizzo soprattutto sul loro approccio alle gare, cercando di aiutarli”. Il Dottore ha poi evidenziato come, in questo momento, Marco Bezzecchi sia il pilota più in forma tra quelli seguiti: “Anche quando viene ad allenarsi al Ranch, è il migliore di tutti!”.

Il segreto di Marco Bezzecchi secondo Valentino Rossi

Alla domanda su quale sia il segreto del ventisettenne riminese, Rossi ha risposto senza esitazioni: “Nessun segreto, semplicemente si allena e lavora più degli altri. Ha trovato un feeling eccezionale con l’Aprilia ed è estremamente puntuale nel dare i giusti feedback agli ingegneri, legge la moto meglio di tutti, ha uno stile di guida particolarmente aggressivo, però ha capito come adattarlo alla RS-GP.

A mio modo di vedere, sta lavorando benissimo. Lo vedo estremamente concentrato, ha fame di vittorie e vuole soddisfare questo appetito!”.

Le parole di Rossi sottolineano non solo l’impegno e la dedizione di Bezzecchi, ma anche la sua capacità di adattarsi rapidamente a una nuova moto come l’Aprilia, dimostrando maturità e determinazione in pista.

Il rendimento di Bezzecchi in MotoGP

Il rendimento di Marco Bezzecchi in questa stagione ha attirato l’attenzione anche degli appassionati internazionali. Il pilota riminese ha ottenuto tre gare consecutive in MotoGP, entrando così in una lista ristretta di protagonisti capaci di simili imprese. Il suo lavoro contro avversari di alto livello, come i piloti Ducati e altri rider Aprilia, è stato definito “imbattibile” nelle ultime quattro gare, a conferma di una crescita costante e di una competitività sempre più marcata.

Il percorso di Bezzecchi, caratterizzato da una forte determinazione e dalla capacità di ottenere risultati importanti anche con risorse limitate, rappresenta un esempio di come il talento e il lavoro possano fare la differenza nel motociclismo moderno.